Відлуння дитячих травм. Легкі струси в юному віці погіршують наші когнітивні здібності

Навіть найбільш скороминущі і давно забуті струси можуть значно знизити якість нашого життя в старості, знизивши нашу здатність ясно мислити, тим самим наражаючи нас на небезпеку.

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Легкі травми голови в дитинстві, які багато хто з нас отримує, навіть не звертаючи на них уваги, є звичною справою. Не спричиняючи болю і наслідків у майбутньому, вони для нас схожі на синці. Але останнє дослідження відкрило прихований вплив таких струсів на наші когнітивні здібності в більш дорослому віці, пише Futurism.

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Нещодавнє дослідження показало можливий зв'язок між струсом мозку і невеликим зниженням когнітивних функцій у більш пізньому віці. Це зниження спостерігалося навіть у тих, хто, здавалося б, повністю відновився після травми. Давайте трохи заглибимося в те, що виявили дослідники і чому "невелике зниження" може нести в собі дуже велику небезпеку для життя в старості.

Унікальність цього дослідження полягає у виборі учасників: тисячі близнюків, які брали участь у Другій світовій війні, причому значна частина з них — однояйцеві близнюки. Однояйцеві близнюки являють собою фантастичну групу для дослідників, оскільки у них однакові гени. Така схема дає змогу вченим побачити, як та чи інша подія, наприклад, струс мозку, може вплинути на здоров'я одного близнюка порівняно з іншим близнюком, який не мав такого досвіду. У дослідженні взяли участь понад 8 600 чоловіків. Вони почали проходити когнітивні тести по телефону в середньому у віці 67 років, і ці тести повторювалися до трьох разів протягом наступних десяти років.

Результати показали, що до 70 років близнюки, які перенесли черепно-мозкову травму, таку як струс мозку, мали дещо нижчі показники за цими когнітивними тестами, ніж їхні брати і сестри. Більше того, це зниження було ще більш вираженим у тих, хто переніс кілька струсів мозку, отримав струс мозку у віці після 24 років або струс мозку призвів до втрати свідомості.

Маріанна Чанті-Кеттерл, геронтолог з Університету Дьюка і співавторка дослідження, наголосила, що, хоча спостережувані ефекти скромні, вони можуть спонукати до пильнішого вивчення когнітивного здоров'я, особливо в поєднанні з іншими факторами, які можуть негативно впливати на пізнавальну діяльність.

Необхідно зазначити, що це дослідження має свої обмеження. По-перше, більшість учасників були білими чоловіками. Хоча в дослідженні враховували такі фактори, як освіта, вживання алкоголю та неврологічні захворювання, у ньому не враховували інші фактори, наприклад, фізичну активність. Крім того, дослідження ґрунтувалося на самозвіті учасників про отримані травми, що означає ймовірність того, що деякі учасники могли невірно згадати деталі струсу мозку.

При цьому експерти зазначили, що важко знайти дослідження з подібною структурою, за участю близнюків. що робить це дослідження винятковим за своїм підходом.

Для уточнення отриманих результатів необхідні додаткові дослідження. Проте вже зараз можна зробити висновок, що наш тендітний центр прийняття рішень бажано берегти з юного віку. Завжди одразу звертайтеся до лікаря після будь-якої травми вашої голови чи голови ваших дітей, навіть якщо вона видається незначною, оскільки такі повсякденні явища, як легкі падіння та удари об косяки, можуть призвести до струсу мозку.

Також, зверніть увагу, чи мали подібні травми ваші літні батьки, адже будь-яке порушення когнітивних функцій у їхньому віці становить небезпеку для їхнього життя і для людей, які їх оточують, якщо ігнорувати їхній стан. Запишіться до лікаря на планову діагностику поширених захворювань і перевірку когнітивних функцій, убезпечивши їх від майбутніх потенційних травм.

З огляду на зростаючу кількість звернень у відділення невідкладної допомоги у зв'язку зі спортивними травмами і значну кількість військовослужбовців, які отримали струси за останній час, розуміння можливих довгострокових наслідків струсів мозку є надзвичайно важливим кроком до правильного лікування та підвищення якості життя людей, які отримали травми, в майбутньому. За словами Чанті-Кеттерл, визнання цих фактів може стати основою для раннього втручання, здатного уповільнити зниження когнітивних здібностей, а також затримати або запобігти розвитку таких захворювань, як деменція.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект допоміг відновити пам'ять людини після пошкодження мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує вражаючі результати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.