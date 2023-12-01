"Перестаньте скиглити". Учені довели, що Інтернет укорінює упередження про психічне здоров'я

Нове дослідження занурилося у всесвітню мережу для вивчення впливу, який можуть чинити її користувачі на бажання інших людей звертатися по допомогу до фахівців. Результати виявилися лякаючими.

У світі, де соціальні мережі впливають практично на всі аспекти нашого життя, вони також можуть формувати наші погляди на лікування психічних захворювань. Дослідники з Юніон-коледжу знайшли кілька інтригуючих і, в деяких моментах, сумних натяків на подібний вплив, пише Medical News.

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Нещодавнє дослідження вчених було присвячене вивченню того, як пости в соціальних мережах, що висміюють лікування психічних захворювань, можуть вплинути на думку людей. Цікаво, що цей вплив, мабуть, залежить від статі та особистих переконань щодо гендерних ролей.

186 учасникам (67 % чоловіків, 32 % жінок) було запропоновано переглянути 10 твітів. Половина побачила повідомлення, що принижують психіатричну допомогу, наприклад "Це не депресія або біполярний розлад — вони не існують. ПЕРЕСТАНЬТЕ СКИГЛИТИ". Інша половина читала твіти, які не мають стосунку до теми.

Після їх прочитання учасники ділилися своїми думками про лікування психічних захворювань. І ось у чому заковика: зневажливі повідомлення не вплинули на чоловіків і жінок із традиційними уявленнями про жіночність. Однак жінки з більш сучасними поглядами на гендерні ролі відреагували інакше. Після прочитання негативних постів у цих жінок сформувалося сильніше упередження проти звернення по психіатричну допомогу.

Професор Джордж Бізер, співавтор дослідження, вважає це особливо цікавим. Він припускає, що ставлення до лікування психічного здоров'я може бути менш гнучким у чоловіків, а традиційні погляди жінок можуть фактично захистити їх від шкідливого впливу негативних соціальних мереж.

Що це означає для нас? Перш за все, це дослідження показує, яку потужну роль соціальні мережі можуть відігравати у формуванні наших переконань, особливо щодо таких делікатних питань, як психічне здоров'я. У Сполучених Штатах, де 2019 року понад 51,5 мільйона дорослих зіткнулися з проблемою психічного здоров'я, а менше половини звернулися по професійну допомогу, розуміння цього впливу має вирішальне значення.

Попередні дослідження пов'язували високу стигматизацію психічного здоров'я з небажанням звертатися по допомогу. Це дослідження додає новий шар, показуючи, що контент соціальних мереж може посилювати або змінювати ці стигми, особливо серед певних груп людей.

Наслідки цього величезні. Дослідження вимагає переоцінки того, як ми взаємодіємо з соціальними мережами, і, можливо, що ще важливіше, того, як ми обговорюємо психічне здоров'я як онлайн, так і в реальному житті. Це нагадування про те, що наші слова, навіть у швидкоплинних повідомленнях, можуть чинити довгостроковий вплив на погляди і рішення інших людей.

Хоча дослідження відкриває нові можливості для вивчення того, як соціальні мережі впливають на наше сприйняття, це тільки початок. Науковці наголошують на необхідності подальших досліджень для повного розуміння цієї динаміки та того, як ми можемо

Раніше Фокус писав про виявлення нового типу депресії, що не піддається лікуванню. Завдяки цьому відкриттю, 27% відсотків людей, на чию частку припадає цей тип недуги, можуть отримати надію на ефективне лікування в майбутньому.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.