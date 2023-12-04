Щось в океані безжально випатрало велику білу акулу: вчені розшукали вбивцю (фото)

Дослідники нарешті можуть з упевненістю назвати того, хто розірвав грізного хижака на частини й вирвав нутрощі з черева акули.

Великі білі акули заробили репутацію одних із найгрізніших хижаків в океані, з якими краще не зустрічатися ніс до носа. Однак нещодавно на пляжі на півдні Австралії на берег викинуло тіло великої білої акули, точніше те небагато, що від нього залишилося, пише Science Alert.

У жовтні 2023 року вчені виявили на пляжі голову, частину тулуба, хвіст і плавники вищого хижака. На жаль, лише оглянувши останки, дослідники не змогли назвати вбивцю, хоча була деяка підозра щодо косаток. Тоді вчені зібрали біологічний матеріал з ран жертви та відправили його в лабораторію.

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За словами водного еколога з Університету Дікіна Адама Міллера, вони з колегами вивчили зразки та виявили, що вбивця буквально залишив на місці злочину "пістолет, що димить" — зразки тканин були наповнені ДНК. У результаті Міллер з командою змогли підтвердити, що велика біла акула загинула від потужних зубів косаток — сліди укусів повністю типові для цих хижаків.

Зазначимо, що раніше косатки (Orcinus orca) вже були спіймані на гарячому в Південній Африці, коли намагалися приготувати сашимі з великих білих акул. Крім того, вчені помічали подібну поведінку у косаток у Південній Австралії. Однак за словами Міллера, це вбивство стало першим свідченням хижацтва косаток в австралійських водах.

Велика біла акула була завдовжки 4,9 метра Фото: Portland Bait and Tackle

Науковці також з'ясували, що всього за кілька днів до вбивства косатки, у тутешніх водах кружляли близько семи китів-убивць. Серед них вченим вдалося ідентифікувати трьох косаток за відмітними знаками: самців Бент, Тіп і Ріппл.

Відомо, що косатки мають слабкість до жирної та поживної печінки акул: вони атакують низ живота хижака і висмоктують печінку. У Південній Африці пара косаток-серійних убивць на прізвисько Порт і Правий борт тероризувала узбережжя Гансбаай з 2015 року, випатравши щонайменше вісім великих білих акул і змусивши інших акул покинути цей район.

Зазначимо, що у водах Австралії великі білі косатки є вразливим видом — у тутешніх водах їх залишилося лише близько 300 особин. При цьому косатки є їхніми єдиними відомими ворогами, здатними розірвати на частини грізних хижаків.

Вважається, що в Австралії мешкають дві зграї косаток, кожна з яких налічує десятки особин. У результаті вчені підозрюють, що напади косаток на великих білих акул можуть почастішати, адже кити вчать один одного тактик полювання і хижацької поведінки.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.