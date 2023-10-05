Кісткою поперек горла. Одна маленька істота помстилася косатці за всі муки в океані

Дослідники вважають, одній видрі все ж вдалося здолати грізного хижака, нехай і ціною власного життя.

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Люди вважають великих білих акул найгрізнішими хижаками в океані, проте реальність така, що це місце давно і міцно зайняли косатки. Ці істоти групами нападають на людей, мучать морських свиней заради задоволення, а нещодавно вченим стало відомо про те, що косатки буквально вигнали цілу популяцію акул біля берегів Південної Африки, пише Science Alert.

Утім, нове дослідження показує, що відсіч грізному хижакові змогла дати маленька морська істота, чиї розміри та навички полювання непорівнянні з грізними косатками. І все ж, тварина буквально встала "кісткою поперек горла" грізній косатці і вбила її.

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Мова про тіло мертвої косатки, яке було виявлено на березі ще 2020 року. Тоді розтин показав, що її шлунок був сповнений видр, а одна з них і зовсім застрягла в горі. Тепер дослідники вважають, що саме ця остання видра і стала причиною смерті мертвої косатки.

Вчені вивчили тіло косатки та виявили, що це була доросла самка, що досягає в довжину 6,3 метра. Цікаво, що на тілі кита не було явних ознак травм, що вельми здивувало дослідників. Пізніше розтин розставив усі крапки над "і". Вчені виявили, що тіло видри, яка застрягла в горлі косатки, було повернуто головою до шлунка кита.

Крім того, під час розтину в шлунку косатки виявили трохи понад 250 верхніх і нижніх частин дзьобів головоногих молюсків, це свідчить про те, що самка нерідко харчувалася кальмарами. Саме по собі це вже вельми цікаво, адже, як правило, косатки воліють харчуватися кальмарами, тюленями й морськими котиками, а також китами. Крім того, ці грізні хижаки зазвичай розривають своїх жертв і поїдають лише найбільш ласі шматки, наприклад, печінку акул. Однак цього разу самка косатки буквально проковтувала жертв цілком, що вельми здивувало дослідників.

Акула проковтнула 7 видр Фото: Sergey Fomin

Зазначимо, що огляд тіла косатки також показав явні ознаки випадання піхви, що також могло послужити причиною смерті. Однак учені вважають, що ймовірнішою причиною смерті все ж таки стала та сама фатальна видра, яка застрягла в горлянці косатки, що призвело до задухи.

Попри всю трагічність цього епізоду дослідники раді, що змогли дізнатися більше про життя цих грізних хижаків в океані. По-перше, результати ДНК-тестування засвідчили, що самка належить до косаток Бігга, які, як вважали раніше, не запливають у настільки віддалені місця. По-друге, раціон косаток, ймовірно, насправді може бути більш різноманітним, ніж вважали вчені. По-третє, деякі представники цього виду використовують особливий спосіб годування, проковтуючи жертву цілком.

Раніше Фокус писав про те, що косатка померла загадковою смертю, проковтнувши цілком 7 великих тварин.