Майже як пів марафону: вчені знайшли священну дорогу, що з'єднювала два міста мая (фото)

Термін "сакбе" — це поєднання двох слів з юкатанської мови мая: "sac", що означає білий, і "be" або "beh", що означає шлях, дорогу або стежку.

Нещодавнє археологічне дослідження, проведене Національним інститутом антропології та історії (INAH) в Мексиці, принесло чудове відкриття: ідентифікацію 18-кілометрової стародавньої дороги під назвою "сакбе". Вона з'єднує два важливих міста мая, Ушмаль і Каба, розташовані в регіоні Пуук на заході Юкатану, пише HeritageDaily.

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Сакбе — це не звичайна дорога. Для цивілізації мая сакбе — це вимощена дорога, яку вони будували для з'єднання храмів, площ і груп споруд у церемоніальних центрах, або ж як головні магістралі між містами. Ці дороги також слугували життєво важливими зв'язками між різними містами, подібно до автомагістралей, якими ми користуємося сьогодні.

Сам термін "сакбе" — це поєднання двох слів з юкатанської мови мая: "sac", що означає білий, і "be" або "beh", що означає шлях, дорогу або стежку.

Захопливе відкриття цього 18-кілометрового сакбе стало можливим завдяки технології під назвою Light Detection and Ranging (LiDAR) Фото: INAH

Захопливе відкриття цього 18-кілометрового сакбе стало можливим завдяки технології під назвою Light Detection and Ranging (LiDAR). Цей метод використовує лазерні імпульси для вимірювання відстані до земної поверхні, створюючи детальну 3D-карту ландшафту внаслідок аналізу різниці у часі повернення лазерного випромінювання та довжині хвиль. Ця технологія допомогла фахівцям виявити приховані археологічні об'єкти під поверхнею.

Дослідження виявило цікаві подробиці про сакбе: його ширина становить 5 метрів, а на кожному кінці — монументальні арки, що вказує на його важливість і велич у давнину.

Експерти вважають, що цей сакбе символізує тісні зв'язки та взаємодію між народами міст Ушмаль та Каба впродовж 700-950 років нашої ери. Ці населені пункти вважалися одними з найважливіших центрів мая в регіоні Пуук у той період.

Цікаво, що Ушмаль і Каба мають схожі архітектурні стилі, відомі як стиль мая Пуук. Обидва міста вирізняються чудовими архітектурними елементами, такими як переплетені двоголові змії, що символізують бога дощу Чаака.

Це відкриття проливає світло на яскраву історію та культурні обміни між цими стародавніми містами. Вона дає цінну інформацію про їхнє містобудування, соціальні зв'язки, а також спільні мистецькі та релігійні традиції того часу.

Раніше Фокус писав про відкриття у столиці акаланських мая, а саме виявлення споруди, пов'язаної з культом Кукулькана.

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