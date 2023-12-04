Прокляття Гічкока. Щось змусило близько 1000 птахів врізатися в будівлю і загинути (фото)

Дослідники побоюються, що надалі подібних ситуацій із масовою загибеллю пернатих ставатиме дедалі більше.

Близько тисячі перелітних птахів загинули внаслідок зіткнення з освітленою скляною будівлею в Чикаго. Це дивовижна і вельми лячна подія, ніби натхненна фільмами Гічкока, однак насправді, за словами дослідників, причиною трагедії у світі пернатих стало зовсім не прокляття, а люди, пише SciTechDaily.

Група дослідників з Університету штату Колорадо вивчила цей випадок масової загибелі птахів і дійшла висновку, що причиною цієї катастрофічної події стало світлове забруднення. На думку дослідників, отримані ними результати підтверджують, що вогні міст надзвичайно впливають на структуру міграції птахів, створюючи значний ризик для їхнього виживання.

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Зазначимо, що подібна масова загибель птахів через світлове забруднення трапляється вкрай рідко, проте вчені побоюються, що такі випадки можуть почастішати. Під час дослідження вчені використовували дані метеорологічних радарів для складання карти щільності зупинок птахів у США і виявили, що штучне світло є головним індикатором того, де птахи врешті-решт приземляються. Тепер учені вважають, що вогні міста буквально заманюють птахів у те, що називається "екологічною пасткою".

Сотні співочих птахів загинули в Чикаго Фото: Twitter

За словами провідного автора дослідження, доцента кафедри біології риб, дикої природи та охорони природи Кайла Хортона, будівлі, що призводять до зіткнення, зменшення місця існування, дефіциту їжі та більшої кількості людей і кішок, можуть зробити міста невідповідними місцями для відпочинку перелітних птахів. Міські парки, ймовірно, могли б стати прийнятними місцями для відпочинку птахів, але з іншого боку їм доведеться там конкурувати за обмежені ресурси.

За словами Хортона, міграція птаха сама по собі є ризикованим і виснажливим періодом життя пернатих. Щорічно птахи мігрують на сотні й тисячі кілометрів, попутно спалюючи половину своєї маси тіла, а тому пошук місця, придатного для відпочинку та "дозаправлення" є надзвичайно важливим для птахів. Фактично, якщо птахи позбавлені таких піт-стопів, вони опиняються в скрутному становищі.

У своєму дослідженні вчені об'єднали понад 10 мільйонів радіолокаційних спостережень із ландшафтною та іншою інформацією про місця, щоб спробувати пояснити, чому птахи воліють відпочивати в тих чи інших конкретних місцях. Вчені виявили, що світлове забруднення є другим предиктором щільності зупинок. При цьому головним фактором залишалася висота, яка дає контекст того, куди летять птахи, але, на жаль, не пояснює, чому вони летять саме туди.

Масова загибель птахів у Чикаго Фото: Twitter

У результаті вчені дійшли висновку, що світлове забруднення несе безпосередню загрозу для перелітних птахів, однак воно також шкодить і людям, наприклад:

порушує циркадні ритми;

підвищує ризик депресії;

безсоння;

серцево-судинних захворювань;

раку.

За словами команди, модернізація вікон наклейками, наприклад крапками або лініями з сіткою, здатна запобігти зіткненню птахів з будівлями. Також може допомогти зниження яскравості та пом'якшення кольору світла. Яскраве біле або синє світло шкідливе для дикої природи, а тепліші відтінки, як-от червоний, помаранчевий і жовтий, менш привабливі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили мозок птахів, які жили 80 млн років тому: допомогла черепна коробка і 3D моделювання.