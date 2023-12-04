Сон на вагу золота. Вчені пов'язали нічний спосіб життя з підвищеним ризиком розвитку діабету

Нещодавно вчені розкрили чіткий зв'язок між нічним способом життя, денною роботою і серйозним ризиком розвитку діабету. Виявилося, що тиха ніч приховує в собі несподівані небезпеки.

У недавньому дослідженні, проведеному Бригамською жіночою лікарнею, вчені виявили потенційний зв'язок між пізнім нічним способом життя і підвищеним ризиком розвитку діабету. Це інтригуюче дослідження було присвячене вивченню того, як режим сну і неспання може впливати на наше здоров'я, пише Knowridge.

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Під час дослідження було проаналізовано звички 63 676 жінок-медсестер, вивчено їхній режим сну, спосіб життя і стан діабету. Серед них 11 % були нічними совами, а 35 % надавали перевагу ранковим годинам. Більшість же опинилися між ними в плані режиму сну. Цікаво, що ймовірність розвитку діабету в тих, хто засиджувався допізна, була на 72 % вищою. Ця цифра знизилася до 19 %, коли було враховано чинники способу життя, але все одно залишилася важливою.

Автори дослідження зазначили, що любителі пізнього сну загалом ведуть менш здоровий спосіб життя. Вони, як правило, більше п'ють, погано харчуються, менше сплять, курять, не стежать за вагою і не займаються спортом. Ці аспекти частково пояснюють, чому пізнє засинання може підвищувати ризик розвитку діабету. Цікавим відкриттям стало і те, що цей підвищений ризик проявлявся тільки у медсестер з денною роботою, але не у тих, хто працював у нічну зміну. Це говорить про те, що конфлікт між природною схильністю до сну і графіком роботи може підвищувати ризики для здоров'я.

Згідно з дослідженням, засиджуючись допізна ми значно підвищуємо ризик розвитку діабету Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Хоча в цьому дослідженні брали участь переважно жінки-медсестри, його результати можуть поширюватися на ширшу демографічну групу. Майбутні дослідження спрямовані на вивчення генетичних факторів режиму сну та їхнього зв'язку з іншими захворюваннями, такими як хвороби серця.

Розуміння того, чи впливає режим сну безпосередньо на ризик для здоров'я, може здійснити революцію в стратегіях профілактики. Персоналізація медичних рекомендацій на основі індивідуальних типів сну може допомогти знизити ризики, пов'язані зі звичкою спати пізно вночі, і потенційно зменшити захворюваність на діабет і супутні хвороби.

Раніше Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Також Фокус писав про те, чим небезпечний денний сон. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.