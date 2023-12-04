Найпівнічніше місце для вічного спочинку: вчені знайшли 6500-річне кладовище серед криги (фото)

Дослідники шукають докази того, що Тайніаро, віддалене місце у Фінляндії, може бути древнім кладовищем кам’яного віку. Поки вони не знайшли людських останків, проте мають інші докази.

Відкриття археологів з Університету Оулу у Фінляндії дозволяють припустити, що ізольований форпост під назвою Тайніаро міг слугувати кладовищем кам'яного віку. Хоча жодних людських кісток, які б переконливо доводили цю теорію, не знайдено, комплексне дослідження проливає світло на цю незвичайну можливість, пише Ancient Origins.

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Стоянка Тайніаро, якій 6 500 років, вперше опинилася в центрі уваги близько чотирьох десятиліть тому. Попри відсутність людських останків, розкопані ями на цьому місці мають разючу схожість із місцями поховань, знайденими в більш гостинному кліматі. Ці знахідки кинули виклик традиційним очікуванням щодо поховальних практик кам'яного віку.

Віддалене арктичне місце, відкрите в Сімо, Фінляндія, дало артефакти, такі як кам'яні інструменти, кераміка і кістки тварин, під час розкопок у 1980-х і 90-х роках. Хоча 127 глибоких ям визначили як потенційні поховання, кислий арктичний ґрунт створив проблеми для збереження людських кісток протягом тисячоліть. Відсутність скелетних доказів залишала гіпотезу про поховання неперевіреною досі.

Деякі приклади ям, знайдених у Тайняро в 1984-1990 роках Фото: Aki Hakonen/Antiquity Publications Ltd

Команда дослідників на чолі з археологом Акі Хаконеном ретельно вивчила ями і порівняла їх з гробницями кам'яного віку з усієї Європи. Їхнє дослідження визначає щонайменше 44 ями в Тайніаро як ймовірні могили, виходячи з характерних форм, слідів червоної охри та залишків артефактів, пов'язаних з похованням.

Дослідники визнають несподіваність цього відкриття. Розташування кладовища кидає виклик упередженим уявленням про практики кам'яного віку в таких екстремальних широтах. Могили прямокутної форми із закругленими краями, ймовірно, вміщували людей, покладених на спині або боці, в оточенні поховального інвентарю, червоної охри і, можливо, хутра.

Решта ям, що відрізняються за своїми характеристиками, ймовірно, використовували як вогнища, що вказує на тривалу людську діяльність на цій території. Це свідчить про те, що давні люди часто відвідували Тайніаро і, можливо, залишалися тут протягом арктичного літа, коли температура була більш стерпною.

Хоча нинішні розкопки охоплюють лише 20% території, для подальших досліджень планується використовувати георадар. Вчені сподіваються що вдасться виявити більше поховань, які, можливо, містять частково збережені людські скелети. Використання червоної охри, консерванту, може дати можливість вилучити генетичні зразки, що відкриває потенціал для безпрецедентного розуміння давніх популяцій.

Підсумовуючи, відкриття Тайніаро кидає виклик нашим очікуванням щодо давніх поховальних практик в Арктиці. У міру того, як розгортаються дослідження, можливість виявлення справжніх людських останків може дати цінну інформацію про життя давніх мешканців Арктики.

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