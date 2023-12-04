З пилу з жару. Заняття йогою за певної температури допомагають боротися з депресією

Нове дослідження розкрило ключову роль температури для плідних фізичних вправ. За словами вчених, за правильної температури ефект від занять йогою буде більшим, ніж просто фізичним.

Недавнє дослідження Гарвардського університету показало, що гаряча йога — вид йоги, що практикується в теплих і вологих умовах, може значно полегшити симптоми депресії. В експерименті взяли участь 80 дорослих людей у віці близько 32 років, які страждають на депресію середнього і важкого ступеня, пише The Week.

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Учасників розділили на дві групи: одна відвідувала заняття гарячою йогою, зокрема бікрам-йогою, яку проводили за умов температури 40,5°C, а іншу поставили в чергу на очікування занять. Людям із групи йоги рекомендувалося відвідувати 90-хвилинні заняття не рідше ніж двічі на тиждень. До кінця дослідження, в якому взяли участь 33 людини, що займаються йогою, і 32 людини з групи очікування, у тих, хто займався медитацією, спостерігалися помітні поліпшення. Примітно, що у 59,3 % з них спостерігалося зниження депресивних симптомів щонайменше на 50 %, згідно зі шкалою "Інвентар депресивної симптоматики", що оцінюється лікарем. Це різко контрастувало з 6,3 % у групі, яка не займалася йогою.

Ба більше, 44 % учасників групи йоги досягли рівня, коли їхня депресія була визнана ремісією. Навіть ті, хто займався лише раз на тиждень, відзначали значне зменшення симптомів.

Відгуки про заняття йогою були в переважній більшості позитивними, і не було зафіксовано жодного негативного випадку. Дослідження підкреслює потенціал йоги і теплових вправ як немедикаментозного методу лікування депресії, що забезпечує не тільки психічний, а й фізичний ефект, підсумували вчені.

Раніше Фокус писав про ефективність йоги в боротьбі з епілепсією. Нове дослідження пролило світло на ефективність вправ йоги в боротьбі з раптовим і небезпечним захворюванням, що зменшують його частоту і підвищують загальний рівень комфорту життя.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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