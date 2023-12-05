Не зійшлися характерами. Після 12 років шлюбу панд відправили додому в Китай — надто ледачі

Сонечко і Мила прожили разом понад десяток років, але так і не побороли лінь, щоб завести дітей — вчені з'ясовують, чому вони такі погані в сексі.

12 років совісного життя здаються більш ніж достатнім терміном, щоб закохатися і створити сім'ю. Але, це не працює, коли мова заходить про гігантських панд — лінь цих тварин все частіше ставить учених у глухий кут, пише Daily Mail.

У грудні 2011 року в Шотландію прибули самка Тянь Тянь ("Мила") і самець Ян Гуан ("Сонечко"), фактично вони стали єдиними гігантськими пандами у Великобританії. Однак через 12 років їх змушені були відправити геть, до Китаю — за весь цей час парочка так і не захотіла народити потомство в Единбурзькому зоопарку.

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Зазначимо, що дослідники зоопарку зробили кілька спроб природного розмноження, а також штучного запліднення — на жаль, це не привело до результатів, але викликало обурення з боку груп із захисту прав тварин. У результаті глава ветеринарної служби Королівського зоологічного товариства Шотландії (RZSS), професор Саймон Гірлінг визнав, що гігантських панд насправді "важко розводити".

За словами вчених, попри всі спроби, негативний результат у спробах розмноження панд не став чимось дивовижним для науковців — тварини не без причини опинилися під загрозою зникнення. У поєднанні з маленькими органами та низьким рівнем метаболізму дієта велетенських панд, що на 99% складається з бамбука, залишає їм надзвичайно мало енергії для пересування, не кажучи вже про спарювання.

Ученим уже відомо, що ця мала кількість енергії спричиняє недостатню активність щитоподібної залози, яка виробляє гормони, що допомагають регулювати обмін речовин. Для порівняння, навіть під час руху гігантська панда використовує вдвічі менше енергії, ніж нерухома людина.

Ба більше, вчені дійшли висновку, що в зоопарках гігантські панди насправді стають ще більш ледачими, ніж у дикій природі. Це зумовлено тим, що в них немає потреби добувати бамбук — його просто дають, а також через відсутність стресорів. Попередні дослідження вже показали, що в дикій природі тварини витрачають на фізичну активність 49% енергії, тоді як у неволі — лише 33%.

Усе це призводить до того, що їх надзвичайно складно розводити в неволі, оскільки врешті-решт тварини просто втрачають інтерес до спаровування. При цьому ситуація ускладнюється тим, що самки здатні зачати дитину всього 2-3 дні на рік: у самки панди навесні буває один естральний цикл, протягом якого вона фертильна всього від 24 до 36 годин. За словами вчених, частка відповідальності також лягає і на самців, оскільки вони погано читають, коли "самки готові до спарювання".

Зазначимо, що в спробах допомогти Сонечку і Милій завести потомство вчені буквально використовували всі можливі способи:

включали романтичну музику;

споруджували їм "тунель кохання".

Загалом зоопарк витратив близько 17 мільйонів доларів, щоб допомогти парі панд завести дитинча, але все виявилося марно. У результаті гігантські панди вирушили назад до Китаю. Утім, учені зазначають, що Мила і Сонечко зробили неймовірний внесок у вивчення дослідниками панд і їхнього розмноження — ці 12 років не минули даремно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як великі панди залишаються "щокастими", попри жорстку бамбукову дієту.