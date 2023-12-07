Знайдено причину одного з найбільших масових вимирань на Землі 370 млн років тому

Нове дослідження змінює розуміння масового вимирання фауни наприкінці Девонського періоду.

Масове вимирання фауни, яке вважається одним із найбільших в історії планети, сталося 370 млн років тому наприкінці Девонського періоду. Але причини цього вимирання досі викликають суперечки в науковій спільноті. Автори дослідження, опублікованого у виданні Communications Earth & Environment, пропонує свою версію розвитку подій, пише Phys.

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Згідно з двома головними теоріями, масове вимирання наприкінці Девонського періоду відбулося або завдяки масштабним виверженням вулканів, що призвело до глобального похолодання, або завдяки зниженню рівня кисню в глобальному океані через збільшення кількості наземних рослин.

Автори дослідження провели масштабний аналіз сотень зразків найдавніших гірських порід на Землі, а також застосували моделювання, щоб з'ясувати, що причини масового вимирання виключають варіант "або похолодання, або зниження рівня кисню". Результати дослідження показують, що причиною масового вимирання флори і фауни були обидва ці фактори.

Карта Землі в Девонський перид 370 млн років тому Фото: Wikipedia

Учені вперше об'єднали дві головні теорії, щоб створити комплексний причинно-наслідковий сценарій, який призвів до катастрофічної події на Землі. Науковці вважають, що і масштабне виверження вулканів, що спричинило зниження температури на планеті, і зниження рівня кисню через те, що наземні рослини змивають надлишки поживних речовин в океани, є головною причиною вимирання, яке сталося 370 млн років тому.

За словами вчених, масштаби стародавніх подій могли призвести до значного вимирання морських мешканців, але тривалість цих подій вимагала наявності еволюції коріння дерев і вулканізму для того, щоб у глобальному океані підтримувалися токсичні умови.

Згідно з дослідженням, у Девонський період наслідки діяльності наземних рослин негативно вплинули на життя в океані. А зараз, викиди токсичних речовин в океани Землі разом із глобальним потеплінням також знижують рівень кисню в океанах. Тож те, що трапилося 370 млн років тому, може статися знову в недалекому майбутньому.

Як уже писав Фокус, новому острову в Тихому океані пророкують світле майбутнє. Дослідники з'ясували, що новий вулканічний острів продовжує рости і залишається стабільним — ймовірно, він все ж проіснує якийсь час.

Також Фокус писав про те, що електричні вугри можуть змінювати генетику тварин. Дослідники виявили, що ці тварини мають шокову суперсилу, яку використовують у підводному світі проти інших мешканців.

Нагадуємо, що вчені назвали найспекотніший період на Землі за всю її історію. Дослідники виявили, що останнє десятиліття на планеті стало найтеплішим, причому як для суші, так і для океану, як уже писав Фокус.