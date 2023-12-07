У священних павіанів у Стародавньому Єгипті було дуже важке життя: що робили з мавпами (фото)

У Стародавньому Єгипті павіанів шанували як уособлення Тота, бога Місяця і мудрості, а також радника бога Сонця Ра.

Приблизно з 9 століття до н.е. до 4 століття до н.е. стародавні єгиптяни створювали мумії різних тварин у релігійних цілях. Це, наприклад, були крокодили, бики, кішки і павіани. Як показало дослідження 36 мумій павіанів, вік яких від 2500 до 2800 років, цих священних тварин прославляли, але за життя вони страждали від поганих умов утримання в неволі, поганого харчування і захворювань кісток через нестачу сонячного світла. Результати нового дослідження були опубліковані в журналі PLOS ONE, пише Live Science.

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За словами вчених, павіанів шанували як уособлення Тота, бога місяця та мудрості, а також радника бога Сонця Ра. Але з усіх священних для стародавніх єгиптян тварин павіанів привозили з інших регіонів Африки, адже вони не є рідним для Єгипту видом приматів. Через це їх утримували в неволі і як показало дослідження, в дуже поганих умовах.

Вчені вивчили мумії 36 павіанів, які були виявлені на східному березі річки Ніл на півдні Єгипту недалеко від Луксора. Мумії були створені в період між 800 і 500 роками до н.е. Як показало дослідження останків павіанів, тільки четверо з них були здоровими, а решта мали серйозні дефекти скелета.

Павіанів шанували як уособлення Тота, бога місяця і мудрості, а також радника бога Сонця Ра Фото: Wikipedia

Кістки мали пошкодження, деформації та інші аномалії, які вказують на те, що павіани страждали від нестачі сонячного світла і поганого харчування, коли їх утримували в неволі.

Учені вивчили мумії 36 павіанів, які були виявлені на східному березі річки Ніл на півдні Єгипту недалеко від Луксора Фото: Live Science

За словами вчених, виявлені деформації в кістках найбільш типові для рахіту, тобто хвороби, спричиненої хронічною нестачею вітаміну D. Це могло статися через те, що в місцях утримання мавп було дуже мало сонячного світла, а також це говорить про погане харчування тварин. Павіанів можна назвати "хорошими альпіністами", а тому, як вважають учені, мавп тримали в приміщеннях або вольєрах з дуже високими стінами, куди надходило мало світла.

Також учені виявили на кістках сліди переломів, що може говорити про те, що павіанів сильно били. Коли ж ці тварини помирали, то їх перетворювали на мумії.

Мумія павіана. За словами вчених, виявлені деформації в кістках найбільш типові для рахіту, тобто хвороби, спричиненої хронічною нестачею вітаміну D Фото: Live Science

Вивчення мумій дало вченим уявлення про те, як поводилися з цими привезеними здалеку тваринами і як їх утримували до того, як муміфікувати. Але дослідження триває, щоб з'ясувати, чим саме харчувалися в неволі павіани.

ДНК з кісток тварин допоможе дізнатися, звідки саме привозили до Стародавнього Єгипту павіанів. Хоча попередній аналіз вказує на те, що їх могли привозити з територій, де зараз розташовані країни на південь від Єгипту: Еритрея, Ефіопія та Судан. Хоча існує можливість того, що деяких павіанів, привезених з інших регіонів Африки, потім вирощували спеціально в неволі.

За словами вчених, хоча життя священних павіанів у неволі було очевидно важким, вчені вважають, що наміри древніх єгиптян були благими. Найімовірніше, вони намагалися добре піклуватися про павіанів, але це, мабуть, було нелегко.

Як уже писав Фокус, муміфікованих жаб ховали разом зі стародавніми єгиптянами 3000 років тому, і історики пояснили чому. У давнину єгиптяни мали досить незвичні вірування, і одне з них стосувалося жаб.