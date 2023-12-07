Втрачена фортеця Антіоха IV: чи допоможе древня черепиця знайти цитадель у Єрусалимі (фото)

В Ізраїлі вчені виявили фрагменти черепиці, яка, можливо, пов’язана з Акрою – древньою фортецею, місцезнаходження якої досі невідоме. Дослідники пов’язують черепицю з правлінням лідера імперії Селевкідів Антіохом IV.

Дослідники виявили 16 фрагментів керамічної черепиці, що датуються елліністичним періодом у другому столітті до нашої ери. Відкриття, зроблене під час розкопок біля стародавнього Міста Давида в Єрусалимі, знаменує собою найдавніше відоме використання керамічної черепиці в Ізраїлі, пише Arkeonews.

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Дослідники під керівництвом доктора Іфтаха Шалева, доктора Філіпа Вукосавовича і професора Юваля Гадота з Ізраїльського управління старожитностей (IAA) і Тель-Авівського університету (TAU) пов'язують черепицю з правлінням Антіоха IV Епіфана, елліністичного лідера імперії Селевкідів зі 175 по 164 рр. до н. е.

Вважається, що ця черепиця пов'язана з Акрою, масивною фортецею, збудованою в Єрусалимі Антіохом IV для придушення опору проти грецького режиму Селевкідів.

Точне місцезнаходження фортеці залишається невідомим, що робить це відкриття важливим доказом, який проливає світло на грецьку присутність в Єрусалимі наприкінці другого століття до нашої ери.

Фрагменти черепиці, знайдені на розкопках Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Історичний контекст показує, що Антіох IV побудував фортецю Акра біля Храмової гори у 168 році до нашої ери. Описана в Книгах Маккавеїв, а пізніше Йосифом Флавієм, фортеця була джерелом напруженості для єврейських паломників і місцевих жителів, оскільки її утримували сирійські найманці. Попри своє значення, місцезнаходження Акри досі невідоме.

Ще цікавішим це відкриття робить те, що техніка виготовлення черепиці незнайома в елліністичній Юдеї, що робить цю черепицю найдавнішою у своєму роді в регіоні.

Керамічну черепицю вперше винайшли в Греції приблизно в сьомому столітті до нашої ери, але знадобилося 500 років, щоб вона з'явилася в Землі Ізраїлю. Вважається, що Антіох IV Епіфан запровадив цей інноваційний метод покрівлі в регіоні.

Довговічність черепиці та її стійкість до дощової води відіграли важливу роль у її швидкому поширенні в сусідніх регіонах. За словами Аяли Зільберштейн з IAA і Тель-Авівського університету, "черепиця була дуже рідкісною в нашому регіоні в цей період, і вона була чужою для місцевих будівельних традицій, що вказує на те, що техніка використання черепиці для покриття частин вежі або споруди всередині цієї знаменитої фортеці була принесена з підконтрольних грекам територій іноземними правителями".

Це відкриття додає до зростаючої кількості доказів елліністичного впливу в місті Давида, що характеризується іноземними будівельними традиціями. Теперішні археологічні дослідження, зокрема знахідка цієї черепиці, відновили дискусії про можливе місце розташування фортеці Акра на пагорбі Міста Давида.

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