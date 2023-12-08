Серфінг на глибині 6000 метрів: камчатські краби "осідлали" свиней і катаються на них (відео)

Дослідники вперше помітили, як ракоподібні катаються верхи на драглистих "колонах" із ніжками.

Морські свині роду Scotoplanes являють собою дуже дивних голотуроїдів, які все своє життя проводять на дні океану. Нещодавно вчені помітили. Що ці драглисті "колоди", які перебирають крихітними ніжками по морському дну, ведуть вельми цікаву дружбу з камчатськими крабами, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені вперше помітили, як ці двоє проводять час на морському дні: камчатські краби буквально використовують морських свиней як дошки для серфінгу, і переміщаються верхи на них.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це спостереження зробили морські біологи з Інституту акваріумних досліджень затоки Монтерей (MBARI), які пілотували Док Рікеттс, дистанційно керований апарат (ROV). Під час дослідження вони спрямували апарат, щоб подивитися, яке морське життя влаштувалося в затонулому транспортному контейнері, проте помітили щось цікаве. На очах у дослідників камчатські краби подорожували на спинах морських свиней.

Далі вчені спробували з'ясувати, чи є камчатські краби, що серфлять на спинах морських свиней, широко поширеним явищем. Вчені переглянули понад 2 600 кадрів і виявили, що близько чверті з усіх морських свиней, яких вони помітили, несли на собі камчатських крабів. Зазначимо, здебільшого на спинах драглистих тварин подорожували молоді краби, чиї розміри не перевищували діаметра 1,4 сантиметра.

За словами дослідників, близько 96% молодих камчатських крабів насправді пересувалися на морських свинях, проте через крихітні розміри, їх навряд чи можна було помітити. Цікаво, що краби, як правило, каталися на череві морських свиней, ймовірно, така поведінка була зумовлена захистом від хижаків.

Ці своєрідні глибоководні краплі стають ще більш схожими на краплі, коли їх піднімають на поверхню Фото: iNaturalist

Вчені зазначають, що в молодому віці королівські краби дійсно потребують захисту, особливо тому, що в їхньому звичному середовищі існування просто ніде сховатися. Крім того, ракоподібні надзвичайно вразливі після линяння, коли їхні тіла на короткий час стають м'якими — це робить їх надзвичайно простою здобиччю для хижаків.

Морські свині, як правило, мешкають на глибині від 1000 до 6000 метрів, під час дослідження вчені загалом виявили близько 600 особин. Тепер вчені також знають, що морські свині можуть виступати для інших тварин, як укриття і навіть будинки. До речі, вчені також вважають, що цей союз крабів і морських свиней може бути вигідний обом сторонам, оскільки краби, ймовірно, можуть очистити драглистих істот від паразитів.

Раніше Фокус писав про те, що сірі кити знайшли незвичайне розв'язання своєї проблеми з вошами: експлуатують людей.