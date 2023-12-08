Робота позмінно шкодить нашому здоров'ю: учені розповіли, чого варто побоюватися

Нове дослідження запропонувало новий погляд на неочевидні проблеми роботи в різні зміни та їхній згубний і небезпечний вплив на багато аспектів нашого життя.

Мало хто з нас коли-небудь замислювався про те, як робота в нічну або змінну зміну може вплинути на ваш сон. Але вчені завжди виявляють інтерес до найбільш неочевидних питань. Всебічне дослідження, в якому взяли участь понад 37 000 осіб, пролило нове світло на цю тему, і результати виявилися вельми вражаючими, особливо для "нічних сов", які працюють за наймом, пише Neuroscience News.

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Головний висновок із дослідження досить простий: якщо ви регулярно працюєте в нічну зміну, великі шанси, що ваш сон може постраждати. 51 % працівників, які працюють у нічну зміну, повідомили, що відчувають щонайменше один розлад сну. Це дуже важливий результат, враховуючи, яку важливу роль відіграє сон у нашому загальному здоров'ї та самопочутті.

Дослідження не обмежилося виявленням проблеми, а й з'ясувало, хто найбільшою мірою схильний до неї. Виявилося, що молоді дорослі з низьким рівнем освіти більш схильні до порушень сну через змінну роботу. Це підкреслює необхідність розробки цільових стратегій для допомоги саме цій групі.

Цікаво, що дослідження також показало, що демографічні чинники, як-от вік, стать і рівень освіти, відіграють значну роль у якості сну серед змінних працівників. Наприклад, виявилося, що жінки частіше страждають від розладів сну, а літні працівники, як правило, сплять менше годин.

Отже, чому нас це має хвилювати? Крім очевидних причин, таких як відчуття сонливості та потреба в додатковій чашці кави, поганий сон може серйозно вплинути на нашу повсякденну діяльність, як розумову, так і фізичну. Для 21 % працівників у Європейському союзі, які працюють по змінах, це дуже важливо.

Найкращий час для пробудження — найсвітліша фаза циклу сну, тому іноді ви почуваєтесь свіжішим, прокинувшись раніше, ніж зазвичай Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Провідний автор дослідження, доктор Марік Лансель, вважає, що, хоча деякі працівники, які працюють у нічну зміну, можуть справлятися з цим краще, ніж інші, більшість, найімовірніше, зазнаватимуть труднощів із регулярним здоровим сном через те, що не можуть синхронізуватися з денним робочим середовищем. Це означає, що і роботодавці, і співробітники повинні знати про можливі наслідки і вивчити стратегії щодо їх зниження.

Незважаючи на те, що дослідження дає важливі відомості, важливо відзначити його обмеження. Наприклад, люди з розладами сну можуть бути більш схильні до участі в подібних дослідженнях. Проте результати дослідження дають цінну інформацію для формування політики на робочому місці та особистих звичок, спрямованих на поліпшення здоров'я змінних працівників.

Це дослідження — не просто статистика та відсоткові показники; це тривожний дзвінок про вплив змінної роботи на сон. Розуміючи і вирішуючи ці проблеми, ми можемо зробити значні кроки до поліпшення здоров'я сну тих, хто підтримує наш світ у робочому стані, навіть коли ми спимо.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.