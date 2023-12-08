Помилялися понад пів століття: чим насправді виявилися знайдені священником скам'янілості (фото)

Минулого століття священник виявив два круглі камені і ідентифікував їх як скам’янілості квітів. Однак нещодавно вчені дізналися, чим насправді були ці "квіти".

Цікавий випадок колумбійського священника Падре Густаво Уертаса, який у 1950-70-х роках натрапив на два невеликих круглих камені, прикрашених візерунками, схожими на листя, доводить, що навіть наука схильна до помилок. Спочатку він подумав, що знайшов скам'янілі рослини, але нещодавнє дослідження виявило, що це мініатюрні панцири черепах, пише IFLScience.

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Спочатку Уертас ідентифікував скам'янілості як зразки рослин виду Sphenophyllum colombianum, що було дивним вибором, враховуючи їхній ранньокрейдяний вік. Вважалося, що інші представники цього роду рослин зникли більш ніж на 100 мільйонів років раніше.

Нещодавно дослідники Фабіані Еррера та Гектор Пальма-Кастро помітили відсутність ключових ознак рослини, таких як форма та жилки. Натомість скам'янілість нагадувала кістку, і це відкриття підтвердив палеонтолог Едвін-Альберто Кадена — камені виявилися крихітними черепашачими панцирами.

Відкриття таких крихітних скам'янілостей черепах є рідкісним через крихкість кісток у молодих черепах. Фото: Photo by Fabiany Herrera and Héctor Palma-Castro; drawing by Edwin-Alberto Cadena and Diego Cómbita-Romero

"Це точно схоже на панцир", — зауважив Кадена після вивчення фотографій. Цікаво, що те, що Уертас вважав листям і стеблами, насправді виявилося реберними кістками і хребцями, що утворювали панцир черепахи. Видима частина скам'янілості виявилася нижньою стороною панцира, що пояснює початкову помилку в ідентифікації.

Відкриття таких крихітних скам'янілостей черепах є рідкісним через крихкість кісток у молодих черепах. Тонкість кісток робить їх легко руйнівними, що сприяє дефіциту скам'янілостей черепах, які вилуплюються з яйця. Дослідники підрахували, що "черепашці", як вони ласкаво прозвали черепаху, на момент загибелі було від 0 до 1 року, і панцир у неї був ледь розвинений.

Крім того, що вони проливають світло на розвиток черепах у крейдяний період, коли деякі черепахи виростали до 4,5 метрів. Дослідники вважають, що їхні знахідки мають ширше значення для наукового співтовариства.

За словами Еррера, вони не лише розгадали маленьку палеоботанічну таємницю, але й виділили важливість переосмислення історичних колекцій в Колумбії.

"Такі відкриття є справді особливими, оскільки вони не лише розширюють наші знання про минуле, але й відкривають вікно до різноманітних можливостей того, що ми можемо відкрити", — додав Пальма-Кастро.

Це дослідження демонструє необхідність постійних досліджень і переоцінки, показуючи, як навіть найменші скам'янілості можуть зробити значний внесок у наше розуміння стародавнього життя.

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