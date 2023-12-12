Геніальна інженерія імперії інків: вчені знайшли кар'єри і дороги древньої цивілізації (фото)

З розквітом імперії інків всі частини їхньої території з'єднала велика мережа доріг протяжністю понад 40 000 кілометрів, яка вважається однією з найрозгалуженіших і найдосконаліших транспортних систем у доколумбовій Південній Америці.

Нещодавно археологи зробили дивовижне відкриття в регіонах Серрос-де-Кільмана і Серро-Кінта-Френо в Перу: вони виявили стародавні кар'єри і мережу доріг, якими користувалася цивілізація інків, пише HeritageDaily.

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Цікаво, що команда не лише знайшла кар'єри, але й відкрила низку доріг і стежок, пов'язаних із ними. Виявлені шляхи відігравали життєво важливу роль у транспортуванні ретельно оброблених кам'яних блоків з кар'єрів. Це відкриття проливає світло на важливу функцію кар'єрів як центрів обробки каменю за часів імперії інків у XVI столітті.

Дослідники виявили стародавні кар'єри і мережу доріг, якими користувалася цивілізація інків Фото: PQN

Імперія інків відома своєю розгалуженою мережею доріг, яка простягалася на 40 000 кілометрів через їхні території. Ця мережа була складною транспортною системою, однією з найдосконаліших у доколумбовій Південній Америці.

Цікаво, що після іспанського завоювання Перу конкістадори спочатку використовували ці дороги інків, щоб дістатися до столиці Куско. Однак через складний рельєф місцевості та залежність від коней і волів, які не підходили для таких шляхів, більша частина мережі з часом зникла частково чи повністю.

Значення знахідки полягає в тому, що вона відкриває цінні дослідницькі можливості. Існування цих доріг і кар'єрів відкриває нові шляхи для розуміння технології каменярства інків, включаючи процеси видобутку, різьблення і полірування кам'яних блоків, що використовувалися в різних імперських спорудах.

Крім того, ці дороги дають уявлення про те, як функціонувала транспортна система, що полегшувала переміщення видобутого каміння до поселень інків, розташованих уздовж узбережжя.

Забігаючи наперед, на 2024 рік запланована археологічна експедиція, спрямована на обстеження цих кар'єрів. Метою є збереження цих місць, потенційно для майбутнього туризму, збереження та поширення цього захопливого аспекту історії інків у світі.

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