Зразки з астероїда Бенну: вчені з NASA виявили необхідні для життя компоненти (фото)

Як показує дослідження, величезний астероїд містить будівельні блоки життя.

Учені з NASA, які продовжують вивчати зразки з величезного астероїда Бенну віком 4,5 млрд років, вважають, що вони можуть опинитися на межі розкриття секретів походження життя на Землі. Результати дослідження показують, що в астероїді міститься вода та органічні молекули, пише Daily Mail.

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Вчені з NASA представили нові результати вивчення зразків, отриманих апаратом OSIRIS-REx, які були доставлені на Землю у вересні цього року. Науковці поки що не змогли розкрити контейнер зі зразками і продовжують дослідження пилу, який знаходиться на самому контейнері. Наразі дослідники працюють над тим, щоб використати спеціальні інструменти, які допоможуть дістатися до основної частини зразків, але це скоріш за все, відбудеться на початку наступного року.

Науковці поки що не змогли розкрити контейнер зі зразками і продовжують дослідження пилу, який знаходиться на самому контейнері Фото: NASA

Незважаючи на всі проблеми, що виникли, вивчення реголіту, що потрапив на поверхню контейнера, вже дало вражаючі результати. Виявилося, що в ньому міститься набагато більше вуглецю, ніж у всіх інших подібних зразках, отриманих з космічних каменів. Вуглець, як відомо, є одним із компонентів, необхідних для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Також учені виявили велику кількість води у вигляді гідратованих мінералів. Вода — це ще один найважливіший для появи життя компонент.

Незважаючи на всі проблеми, що виникли, вивчення реголіту, що потрапив на поверхню контейнера, вже дало вражаючі результати. Виявилося, що в ньому міститься набагато більше вуглецю, ніж у всіх інших подібних зразках, отриманих з космічних каменів. Вуглець, як відомо, є одним із компонентів, необхідних для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Також учені виявили велику кількість води у вигляді гідратованих мінералів. Вода — це ще один найважливіший для появи життя компонент Фото: NASA

За словами вчених з NASA, можливо, такі астероїди, як Бенну мільярди років тому впали на Землю і принесли з собою ці та інші важливі складові для появи життя, що в підсумку призвело до появи людини.

Існує кілька теорій щодо походження життя на Землі.

Одні вчені вважають, що все необхідне для цього процесу вже існувало на нашій планеті і за допомогою хімічних реакцій відбулася поява молекул, які призводять до появи життя, тобто амінокислот, цукрів, жирів. Фокус уже писав про нове дослідження, яке стосується цієї теми.

Інші вчені вважають, що необхідні для життя хімічні речовини прибули на астероїдах на Землі в період її ранньої історії.

Також є вчені, які вважають, що повністю сформовані мікроорганізми були доставлені на Землю в такий самий спосіб.

Астероїд Бенну — ширина приблизно 500 метрів Фото: NASA

Також у зразках з астероїда Бенну вчені виявили незвичайний мінерал. Але вони не уточнили, чи є цей мінерал взагалі невідомим науці, чи він просто незвичайний для складу астероїда. Цю частину дослідження вчені пообіцяли розкрити пізніше, після проведення більш ретельного аналізу.

За словами вчених, після того як вони доберуться до основного набору астероїдного реголіту і вивчать його, вони сподіваються виявити там деякі хімічні будівельні блоки життя. Наприклад, цукри, які складають основу ДНК, жири, з яких складаються клітинні мембрани, або амінокислоти, основні складові компоненти білків.

Наразі науковці готують публікацію в одному з наукових журналів, де вони розкажуть детально про те, що їм вдалося з'ясувати на даному етапі досліджень. Коли відбудеться ця презентація ще невідомо, адже вчені хочуть переконатися в точності отриманих даних.

Фокус уже писав детальніше про місію OSIRIS-REx і про попередні результати дослідження астероїдного реголіту.