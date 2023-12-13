Мачають "печиво в чай": у поведінці людей і папуг є щось спільне

Дослідники помітили, що какаду, як і люди, люблять занурювати їжу в рідину перед тим як проковтнути її.

У людей є безліч дивовижних звичок, проте тепер ми знаємо, що ми зовсім не унікальні у своєму бажанні "вмочити печиво в чай". Нове дослідження показало, що какаду також використовують цей прийом під час трапези, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені вперше помітили, як какаду Гоффена вмочують під час їжі личинок у воду, а потім поїдають їх. Така поведінка птахів нагадала дослідникам звичку людей вмочати печиво в чай, а тому вони вирішили дослідити цю поведінку більш широко.

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Під час дослідження команда з Віденського університету помістили 18 какаду в спеціальні камери й спостерігали за ними протягом 12 днів: у конструкції також розмістили корм для птахів — сухарі, сухофрукти, насіння і пташиний послід — і миски з водою.

Під час спостережень учені фіксували, які птахи занурювали їжу у воду, як довго її там тримали та чи з'їдали після. Загалом команда виявила, що 7 із 18 какаду хоча б один раз вмочали їжу у воду, причому найпопулярнішим продуктом для цієї поведінки були сухарі. Двоє з найактивніших какаду вважали за краще їсти сухарі винятково вологим, а деякі інші особини опускали у воду також бананові та кокосові чіпси, тоді як перший дует вважав за краще їх їсти сухими.

Таким чином учені дійшли висновку, що така поведінка какаду здебільшого націлена саме на сухарі — суху і тверду їжу, яка легко вбирає воду і набуває вологої текстури. Однак кожен із 7 какаду, які вмочують їжу у воду, надавали перевагу різному часу замочування: деякі залишали шматочки хліба на довго, щоб вони стали м'якими, інші — ні.

Автори дослідження не можуть до кінця пояснити мотиви какаду, проте припускають, що птахи занурюють їжу у воду, щоб поліпшити її структуру. При цьому, за словами вчених, така поведінка вимагає контролю над імпульсами та відстроченого задоволення, а також підкреслює винахідливість пернатих.

Водночас учені зазначають, що в дикій природі навряд чи можна спостерігати таку поведінку — автори дослідження вважають, що це спонтанна інновація в пошуках їжі, здійснена однією або кількома особинами. Водночас за словами професора Саймона Рідера з Університету Макгілла в Монреалі, який не брав участі в роботі, дивовижним видається те, що подібна поведінка какаду не була раніше задокументована.

Раніше Фокус писав про те, що какаду використовують музичні інструменти, а потім "кидають їх у зал".