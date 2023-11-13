Як рок-зірки. Какаду використовують музичні інструменти, а потім "кидають їх у зал" (відео)

Дослідники виявили, що птахи використовують підручні засоби, зокрема "барабанні палички" і "маракаси", щоб втілити в життя свій найкращий виступ.

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Залицяння у тваринному світі вимагають кмітливості, харизми та наявності власного стилю — лише таким чином какаду вдасться завоювати серце партнера. У новому дослідженні вчені виявили, що самці какаду, наче рок-зірки, використовують усі підручні засоби, щоб привернути увагу самок, пише SciensNewsExplores.

Спостереження показують, що коли самець пальмового какаду співає серенаду потенційному партнеру, йдеться не лише про музику, він також демонструє свій власний стиль. Нове дослідження показує, що в дикій природі ці птахи (Probosciger aterrimus) винаходять спеціальні інструменти для шлюбних ритуалів.

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Наприклад, учені виявили, що кожен самець проявляє своє чуття: одні використовують барабанні палички, інші — палички та інструменти, зроблені з насіннєвих коробочок, а треті відстукують власний ритм, майже не використовуючи гомілки.

Тепер біологи вважають, що такий стилістичний вибір насправді більше пов'язаний з особистими уподобаннями, а не доступними матеріалами. Вчені вважають, що самки какаду, ймовірно, цінують творчість та індивідуальність свого партнера. За словами когнітивного біолога Аліси Аурсперг з Віденського університету ветеринарної медицини в Австрії, інструментальне виконання дикого пальмового какаду не є простою "рутиною", фактично в кожному танці є певний елемент "новаторства".

Раніше вчені вивчили какаду Гоффіна, спійманих у дикій природі та тимчасово перенесених до дослідницького центру. Тоді вчені зосередилися на розумінні того, як птахи використовують свої складні інструменти добування їжі. Однак у природі диких какаду рідко можна побачити такими, що використовують інструменти.

Водночас дикі пальмові какаду є винятком з цього правила. Ці дивовижні птахи перебувають під загрозою зникнення і мешкають лише в деяких частинах північної Австралії та Нової Гвінеї. При цьому самці цього виду, наче рок-зірки, використовують різні інструменти зовсім не для пошуку їжі, але для пошуку партнера. До слова, це рідкість у тваринному світі.

Відомо, що самці виконують ударну демонстрацію спарювання з дерева на своїй території. Як правило, вони барабанять палицею або коробочкою з насінням, затиснутими в лівій нозі. До слова, вони самі виготовляють інструмент, наприклад, відламують гілку і стругають її. Крім того, самці співають і крутяться, відбиваючи ритм по дереву, а з огляду на чорно-червоне пір'я і високі гребені, схожі на "ірокези", самці в цей момент нагадують лідерів рок-групи.

У новому дослідженні австралійські вчені зосередилися на розумінні того, чи проявляють птахи-рокери особистий стиль під час гри на своїх інструментах. Дослідження тривало 2 роки: за цей час вчені знайшли близько 70 демонстраційних дерев і зібрали там близько 227 паличок і 29 насіннєвих коробочок, які какаду використовують як інструменти. До речі, всі ці інструменти були викинуті какаду після виконання шлюбного танцю, що вкотре нагадує рок-зірку, яка викидає гітару наприкінці концерту.

Далі вчені порівняли інструменти, викинуті 12 різними самцями. Вони виявили, що довжина палички варіювалася від птаха до птаха, що свідчить про індивідуальну конструкцію інструментів. Деякі з самців віддавали перевагу коротким паличкам, тоді як інші віддавали перевагу довшим і тоншим.

У результаті вчені дійшли висновку, що самці пальмових какаду мають власний стиль, який створюють за допомогою унікальних інструментів.

Раніше Фокус писав про те, що какаду склали тест, який раніше вдавалося пройти лише людям і шимпанзе.