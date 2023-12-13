Друга за понад 100 років: учені розшукали одного з найрідкісніших двоколірних птахів у світі (фото)

Дослідникам вдалося сфотографувати дивовижне, але, ймовірно, дуже самотнє пернате створіння в лісах Колумбії.

Незвичайного птаха помітив орнітолог-аматор Джон Мурільйо в природному заповіднику Демонстратіва Дон Мігель недалеко від міста Кальдас у Колумбії. Незвичайний птах привернув увагу дослідника своїм дивовижним забарвленням, пише New Atlas.

Йдеться про птаха під назвою Зелений саї (Chlorophanes spiza). Відомо, що оперення самок цього виду забарвлене в зелений колір, тоді як самця — в синій. Однак перед очима орнітолога-аматора постало щось зовсім інше: оперення птаха було справа синім, а зліва — зеленим.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пізніше дослідник поділився фото з видатним зоологом новозеландського університету Отаго, видатним професором Хемішем Спенсером. Пізніше вченому навіть вдалося побачити птаха на власні очі, оскільки він часто відвідував станцію заповідника, де підгодовували птахів.

Зазначимо, що двоколірний птах є рідкісним прикладом так званої двосторонньої гінандроморфії — явище, за якого одна сторона організму демонструє чоловічі ознаки, а інша — жіночі.

За словами професора Спенсера, сама по собі двостороння гінандроморфія не є чимось дивовижним і спостерігається у великої кількості груп тварин, особливо тих, які мають статевий диморфізм — тобто, обидві статі мають значні відмінності. Учені припускають, що у птахів цей стан виникає через помилку під час поділу яйцеклітини з подальшим подвійним заплідненням двома окремими сперматозоїдами.

Здебільшого птах поводиться так само, як і інші зелені медоноси Фото: John Murillo

Водночас двоколірний Зелений саї, виявлений у Колумбії, є лише другим зареєстрованим прикладом. Першого такого птаха помітили 1914 року, але тоді його ліва половина була синьою, а права — зеленою.

Спенсер зазначає, що вони з колегами не змогли спіймати дивовижного птаха, а тому досі не зрозуміло, чи є його внутрішні органи чоловічими та жіночими. Однак учені вважають, що це саме так. Таке припущення орнітологи зробили на основі даних, зібраних під час розтину двосторонніх гінандроморфних птахів інших видів. У більшості випадків учені виявляли, що в них є яєчник з одного боку і сім'яник з іншого.

Науковці спостерігали за поведінкою унікального птаха, проте не помітили нічого дивного. Утім, двоколірний Зелений саї тримався якомога далі від побратимів і вони уникали його. Професор Спенсер зазначає, досі незрозуміло, чи може двоколірний птах розмножуватися, однак те, що його ніколи не бачили з парою, імовірно, свідчить про те, що двоколірний Зелений саї не здатен завести потомство.

Раніше Фокус писав про те, що у Франції виявили надзвичайно рідкісного синього омара.