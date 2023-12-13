Масове викидання китів на берег: що пробуджує у тварин "суїцидальні" думки

Останніми роками по всій земній кулі значно збільшилася кількість масових смертей китоподібних — вчені намагаються зрозуміти, у чому тут справа.

У липні 2023 року рятувальники і дослідники дісталися пляжу Трей Мор на острові Льюїс біля західного узбережжя Шотландії. Перед їхнім поглядом розгорнулася трагічна картина: на піску лежали цілі зграї гринд із довгими плавниками, викинуті на берег. Більшість із них уже померли, інших — рятувальникам довелося позбавити мук і лише одного кита вдалося врятувати й повернути в океан, пише The Guardian.

Ця подія стала однією з найбільших в історії подій масового викиду на мілину у Великій Британії (MSE). Ссавці, викинуті на берег, зовсім не є рідкістю, однак, як правило, це самотні особини. У цьому ж випадку йшлося про масову загибель гринд, що зустрічається досить рідко.

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Однак спостереження показують, що останніми роками масові викидання китів на берег стали частішими й науковці досі не розуміють, у чому причина. Щоб пролити світло на цю ситуацію, дослідники з Шотландської програми з викидання морських тварин (Smass) взяли зразки тканин у загиблих на острові китів і дослідили їх. За словами директора Smass, доктора Ендрю Браунлоу, ймовірно, кити опинилися в пастці прибою і вітру і просто не змогли з неї вибратися. Річ у тім, що китам, як і ссавцям, необхідно дихати, якщо з якоїсь причини вони не зможуть цього робити, вони просто потонуть.

Чого дослідники справді не розуміли, так це того, що привело китів у це місце. Зазначимо, що масові викиди китів фіксувалися протягом усієї історії людства, ще до того, як люди "індустріалізували океан". Як правило, кити опинялися на мілині, рятуючись від хижаків, потрапляючи в пастки через припливи, погодні умови, топографію або через те, що заблукали. Але подібні ситуації залишалися відносно рідкісними.

Сьогодні ж учені все частіше фіксують масові загибелі найбільших ссавців на Землі. За словами Браунлоу, ймовірно, більша частина провини за ці події лежить на людях і нашому впливі на морські екосистеми.

Чому кити масово опинилися на мілині?

Як правило, кити-гринда мешкають у глибоких водах океану, а тому їх рідко можна зустріти поблизу берега. Вчені досліджували тіла тварин і не виявили на них видимих ушкоджень, а також будь-яких свідчень того, що вони були отруєні пластиком або іншим сміттям. Фактично всі кити були абсолютно здорові, їхній жировий шар був у нормі, не спостерігалося серйозних захворювань або паразитів. Шлунки китів були порожні, а тому вчені припустили, що вони не прибули в це місце заради полювання і харчування.

Відомо, що під час переміщення в океані кити багато в чому покладаються на свій слух. Попередні дослідження засвідчили, що масові загибелі китоподібних у 2008 році були пов'язані з навчаннями МВФ, а у 2011 році ймовірною причиною загибелі морських тварин називали вибух боєприпасів. Вчені вважають, що гучні звуки здатні травмувати чутливим вухам китів. Але, на жаль, Браунлоу разом із командою не знайшли цьому жодних підтверджень.

Водночас науковці зазначають, що винуватцем масової загибелі гринд може бути інший підводний шум, який надзвичайно важко виявити під час розтину. Наразі науковці збирають дані, щоб зрозуміти, який саме шум був присутній біля узбережжя острова того фатального дня і чи міг він призвести до цих трагічних подій.

Надалі вчені також планують провести генетичні, ізотопні та мікробіологічні тести, щоб зрозуміти, що могло призвести до масової загибелі китів. Припущень безліч: вчені припускають, що на китів також могли вплинути рівні важких металів, які ростуть у морях Великої Британії.

Загинули найменші

Команда також виявила, що серед загиблих гринд також були новонароджені телята, а деякі самки китів і зовсім, ймовірно, загинули під час пологів. Вчені припустили, що саме це могло привести зграю до узбережжя, але тоді залишається незрозумілим, чому інші учасники зграї не покинули місце трагедії?

За словами доктора Роба Девіля з Британської програми з розслідування викинутих на берег китоподібних, відповідь може критися в тому, що гринди, як і інші китоподібні, надзвичайно соціальні тварини. Їхні зв'язки в зграях дуже міцні, вони проводять багато часу разом, навчають один одного, а часом навіть створюють "ясла", щоб доглядати та вигодовувати телят один одного.

На думку вчених, саме соціальні зв'язки могли зіграти з китами злий жарт. Простими словами, команда вважає, щоб не змусило окремих особин наблизитися до берега, решта групи, ймовірно, пішла б за ними.

Мілина — ще не вирок

Насправді викинутий на берег кит зовсім не приречений. Вчені та жителі прибережних районів давно навчилися повертати морських гігантів назад в океан, проте не все так просто. У цей момент у хід знову йдуть соціальні зв'язки: навіть якщо кита вдалося врятуватися і повернути в океан, він може знову викинутися на берег, оскільки спробує повернутися до зграї.

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