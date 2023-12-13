Дуже швидкий політ на Марс. Компанія зі США створює унікальний термоядерний двигун

За допомогою термоядерних двигунів можна значно скоротити час польоту не тільки на Місяць і Марс, а й у глибший космос.

Американська компанія Helicity Space отримала інвестиції від інших компаній, які займаються космічними технологіями, у розмірі 5 млн доларів. Ці фінансові вливання допоможуть прискорити розробку унікального термоядерного двигуна для космічних кораблів, який дасть змогу здійснювати більш швидкі переміщення в космосі. Таким чином час польоту на Місяць, Марс або інші світи Сонячної системи значно скоротиться, пише Interesting Enineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Інженери компанії Helicity Space зараз активно займаються створенням термоядерного двигуна з використанням запатентованої технології. На відміну від сучасних хімічних двигунів для ракет і космічних кораблів, термоядерний двигун має більший потенціал ефективності роботи і, звісно ж, швидкості переміщення в космосі. За допомогою термоядерного синтезу можна створити в 10 млн разів більше енергії на одиницю маси палива. Таким чином за допомогою таких рухових установок дослідження глибокого космосу стане більш ефективним, а час польоту на Марс, Місяць або інші світи Сонячної системи значно скоротиться.

Інженери компанії Helicity Space створили унікальну технологію Helicity Drive, яка лежить в основі майбутнього термоядерного двигуна, що наразі перебуває на стадії розробки. За допомогою цієї технології можна якнайкраще перетворити електрику в плазмовий нагрів, що є важливим процесом для досягнення необхідних умов для створення термоядерного синтезу. Ця технологія базується на методі магнітоінерційного синтезу, який полягає у стисненні стабільних плазмових струменів магнітним соплом. Під час цього процесу плазма нагрівається до сотень мільйонів градусів Цельсія і в результаті створюється реакція термоядерного синтезу. Саме вона створює тягу, за допомогою якої космічний корабель рухається вперед.

Американська компанія Helicity Space отримала інвестиції від інших компаній, які займаються космічними технологіями, у розмірі 5 млн доларів. Ці фінансові вливання допоможуть прискорити розробку унікального термоядерного двигуна для космічних кораблів, який дасть змогу здійснювати більш швидкі переміщення в космосі. Таким чином час польоту на Місяць, Марс або інші світи Сонячної системи значно скоротиться Фото: interestingengineering.com

Завдяки отриманим інвестиціям у компанії Helicity Space тепер є більше можливостей для вдосконалення своєї технології та створення прототипу діючого термоядерного двигуна для польотів у глибокому космосі.

Згідно із заявою компанії, спочатку буде створено експериментальний термоядерний двигун, який продемонструє роботу технології в невеликому масштабі. Що стосується повноцінного прототипу, який буде встановлений на космічному кораблі, то він має бути перевірений у космосі приблизно через 10 років.

Як уже писав Фокус, компанія з Великої Британії створює найбільший у світі термоядерний двигун, призначений для космічних ракет.

Також Фокус писав про те, що знаменитий космічний апарат "Вояджер-1", який вже полетів із Сонячної системи, знову почав надсилати на Землю дивні повідомлення. Інженери NASA кажуть, що в роботі космічного зонда стався черговий збій.

Нагадуємо, що NASA на честь річниці повернення космічного корабля Orion з Місяця, показало унікальне відео, на якому видно, як стався вхід корабля в атмосферу Землі на швидкості 40 000 км/год, як уже писав Фокус .