Астрономи виявили рекордну невдалу зірку, якої не повинно існувати (фото)

Учені оголосили про відкриття найменшого коричневого карлика, маса якого всього в 3 рази більша за масу Юпітера.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astronomical Journal, астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили коричневого карлика, який є рекордсменом. Цей об'єкт має найменшу масу, серед собі подібних так званих невдалих зірок, пише Space.

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Астрономи вивчили зоряне скупчення IC 348, розташоване на відстані приблизно 1000 світлових років від нас, і зробили несподіване відкриття. Вони виявили найменшого коричневого карлика з усіх відомих на сьогодні. Маса цього об'єкта всього в 3 рази більша за масу Юпітера, і це кидає виклик існуючим теоріям про те, як з'являються такі об'єкти.

Коричневі карлики часто називають невдалими зірками, адже вони з'являються так само, як і зірки внаслідок стиснення газових хмар під дією гравітації. Але ці об'єкти не можуть набрати достатньої маси, щоб у їхньому ядрі розпочався термоядерний синтез (синтез водню) — процес, завдяки якому зірки виробляють більшу частину своєї енергії і світла, та й узагалі можуть існувати.

Зоряне скупчення IC 348 Фото: NASA

З іншого боку, коричневі карлики мають достатню масу, щоб у їхніх ядрах відбувався синтез важкого водню або дейтерію. Але все одно це не зірки і не планети. Здебільшого маса коричневих карликів у десятки разів більша, ніж у найбільшої планети Сонячної системи — Юпітера. Але вчені досі сперечаються про те, яким може бути найменший об'єкт, який народжується подібно до зірки.

Насправді астрономи виявили одразу три коричневі карлики, маса кожного з яких менш ніж у 8 разів більша за Юпітер, і одну невдалу зірку-рекордсмена, яка кидає виклик сучасним теоріям.

Розташування коричневих карликів у зоряному скупченні вказано цифрами. Праворуч — зображення коричневих карликів Фото: NASA

За словами вчених, невелика газова хмара в зоряному скупченні, що має слабку гравітацію, не могла створити такий об'єкт, але це все ж сталося. При цьому вчені впевнені, що коричневий карлик не з'явився так само, як і планета, тобто з протопланетного диска навколо своєї зірки.

Тому вчені задаються питанням, як відбувається процес появи об'єктів, схожих на зірки, та й самих зірок, коли газові хмари мають занадто малу масу і слабку гравітацію. Автори дослідження вважають, що найімовірніше доведеться змінити теорії про те, як відбувається народження таких об'єктів, щоб можна було пояснити нове відкриття. За словами вчених, вони виявили щось нове й абсолютно несподіване, але тепер потрібно знайти відповіді на всі запитання, які стосуються процесу створення і зірок, і невдалих зірок.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що кілька мільйонів років тому за кілька сотень світлових років від нас стався вибух кілонової. Ця подія відбувається внаслідок злиття нейтронних зірок, коли створюються дуже важкі хімічні елементи. Якби кілонова вибухнула ближче до Землі, то на планету чекало б масове вимирання.

Також Фокус писав про те, що порожнеча, яка пронеслася через Сонячну систему, підірвала атмосферу Марса. У результаті впливу сонячного вітру атмосфера Червоної планети та її магнітосфера значно збільшилися в розмірах.