Багато хто не в курсі: вчені пояснили, чим відрізняється парацетамол та ібупрофен

Експерти кажуть, що між двома препаратами є суттєва відмінність.

У Мережі розгорілася суперечка про те, чим же все-таки відрізняються препарати парацетамол та ібупрофен. Вчені вирішили поставити крапку в цій суперечці, пише IFLScience.

За словами експертів, попри те, що обидва препарати застосовують для лікування болю, парацетамол та ібупрофен діють зовсім по-різному.

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Парацетамол є одним із найбільш використовуваних знеболювальних, який також знижує температуру, впливаючи безпосередньо на ділянку мозку, що регулює температуру тіла. Навіть зараз вченим невідомий точний механізм того, як парацетамол зменшує біль, але вони вважають, що препарат знижує інтенсивність больових сигналів у мозок, загальмовуючи ферменти циклооксигенази.

У знеболювальних властивостях препарату також відіграє важливу роль метаболіт парацетамолу AM404.

Також наголошується, що ліки також часто виписують спільно з іншими препаратами.

"Парацетамол було випробувано в різних умовах, він продемонстрував ефективність як за гострого, так і за хронічного болю. Він активний як окремий агент, так і разом із НПЗП (нестероїдними протизапальними препаратами) і опіоїдами, підвищуючи їхню ефективність", — йдеться в одному з оглядів препарату.

Водночас ібупрофен є вищезгаданим нестероїдним протизапальним препаратом. Він також впливає на циклооксигеназу, але при цьому пригнічує вироблення простагландинів. Вони виробляються в місцях пошкодження тканин або інфекції та контролюють запалення, поряд з іншими процесами.

Крім повсякденних короткочасних болів, ібупрофен використовують при лікуванні запальних і ревматоїдних захворювань.

У медичних рекомендаціях йдеться про те, що обидва препарати використовуються для лікування як короткочасного болю, так і тривалого лікування за рекомендацією лікаря, а також для зниження температури.

Ібупрофен може бути більш ефективним засобом знеболювання при запаленні. В обох також є свої недоліки, застереження та потенційні побічні ефекти.

Нагадаємо, найдоступніший у світі знеболювальний небезпечно змінює поведінку людей. Дослідники виявили несподівану властивість препарату парацетамолу.