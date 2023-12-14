Розкішне життя у Стародавньому Римі: біля Колізею вчені знайшли найбільш ефектний дім (фото)

Що робить цю знахідку по-справжньому захопливою, так це її ретельно продуманий дизайн та історичне значення. Домус, вигадливо прикрашений декоративними елементами, такими як виноградна лоза та листя лотоса, слугує свідченням багатства римських сенаторських родин.

Нещодавно в районі римського Палатина та Форуму зробили дивовижне відкриття, яке проливає світло на розкішний спосіб життя давньоримської еліти. Відкритий в межах теперішнього дослідницького проєкту Археологічного парку Колізею біля складського комплексу Horrea Agrippiana, багатоповерховий римський "domus" привертає увагу як істориків, так і археологів, пише Ancient Origins.

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Що робить цю знахідку по-справжньому захопливою, так це її ретельно продуманий дизайн та історичне значення. Домус, вигадливо прикрашений декоративними елементами, такими як виноградна лоза та листя лотоса, слугує свідченням багатства римських сенаторських родин.

Розташований у стратегічному місці вздовж історичної вулиці Vicus Tuscus, жвавого центру торгівлі та комерції, цей будинок був більше, ніж просто житлом. Будівля слугувала символом багатства та престижу.

Історичні записи свідчать про те, що власник цього будинку, ймовірно, був аристократом, можливо, навіть сенатором Фото: Italian Ministry of Culture

В основі цієї величної резиденції лежав атріум, оточений різноманітними кімнатами та садом, прикрашеним чудовими водними об'єктами. Це стало можливим завдяки свинцевим трубам, які називалися "фістулами", що не лише додавали візуальної привабливості, але й геніально використовувалися для створення приголомшливих водних шоу для розваги гостей.

Історичні записи свідчать про те, що власник цього будинку, ймовірно, був аристократом, можливо, навіть сенатором, який насолоджувався розкішним життям і влаштовував пишні прийоми.

Родзинкою цього відкриття є надзвичайна настінна мозаїка, датована II століттям до нашої ери. Створена з морських мушель, єгипетської блакитної тессери, дорогоцінного скла, уламків мармуру та кольорового каміння, ця мозаїка є справжнім мистецьким дивом. Її складні сюжети зображують морські образи та конфлікти, що, можливо, свідчить про високий статус власника як аристократа або солдата.

Секції мозаїки, розділені пілястрами, зображують зброю, сурми та кораблі, що символізують тріумф як на суші, так і на морі. Крім того, включення невеликих веж і портиків вказує на перемогу в битві для власника домусу.

Велика верхня частина ілюструє місто з видом на море, прикрашене великими кораблями, один з яких з піднятими вітрилами, зображуючи яскраву і тріумфальну сцену.

Ця чудова знахідка не лише дає уявлення про розкішний спосіб життя давньоримської еліти, але й виділяє архітектурну вишуканість римських домів.

Родзинкою цього відкриття є надзвичайна настінна мозаїка, датована II століттям до нашої ери Фото: Italian Ministry of Culture

Знайдені резиденції були чимось більшим, ніж просто житловими приміщеннями. Їх ретельно спроєктували, щоб відобразити соціальний статус та економічний добробут їхніх мешканців.

Центральним елементом цих споруд був атріум, простора площа, оточена кімнатами, що слугував місцем для прийому гостей. За ним розташовувався приватний двір або сад, відомий як перистиль, що пропонував усамітнений відпочинок.

Спальні, відомі як кубікули, зазвичай були скромними і приватними приміщеннями в межах дому. Їдальня, або трикліній, відігравала вирішальну роль у плануванні, забезпечуючи простір для світських зустрічей і трапез.

Таке архітектурне рішення виділяло як функціональність, так і важливість соціальної взаємодії в римському домі, демонструючи "витончене" розуміння дизайну і стилю життя. Внутрішні приміщення прикрасили яскравими фресками та складними мозаїками, що зображували все — від міфологічних сюжетів до детальних пейзажів.

Деякі з цих будинків навіть могли похвалитися вдосконаленими системами опалення, такими як гіпокауст, що циркулювали гаряче повітря під підлогою і стінами для комфортнішого проживання в холодні пори року.

Значення цього відкриття виходить за межі його історичної цінності; воно пропонує унікальний погляд на спосіб життя та архітектурну майстерність еліти Стародавнього Риму.

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