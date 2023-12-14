Смерть і вічні еліксири: чому в давньоєгипетських гробницях пахне не так вже й погано

Понюхати давньоєгипетську гробницю, ймовірно, не входить до вашого списку справ, але ви можете приємно здивуватися деякими запахами, які можуть зберігатися тут (попри тисячі років пилу і гниття).

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Нещодавні дослідження показали, що певні ароматичні рослини, такі як мирт і безсмертник, які використовували в давньоєгипетських похоронних церемоніях, все ще можуть зберігати відчутні запахи навіть через майже 2 000 років після їхнього першого використання. Попри тисячоліття ці рослини, здається, зберегли свою здатність виділяти запахи, пише IFLScience.

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Мирт і безсмертник, шановані за свої ароматичні запахи, століттями були невіддільною частиною ритуалів у різних середземноморських культурах. У Стародавньому Єгипті їх використовували під час поховальних обрядів, часто прикрашаючи мумії.

"Цілком можливо, що використання ароматичних рослин, таких як безсмертник і мирт, пов'язано з важливістю дихання для відродження померлого, оскільки їхній аромат міг стимулювати цю здатність. Крім того, той факт, що безсмертник не в'яне, повинен був наштовхнути на ідею виживання після смерті, в той час як його золотий колір, такий же, як і плоть богів, можливо, нагадує про обожнювання померлих після їх смерті", — пояснюють автори дослідження.

Учені з Пізанського університету заглибилися в цю ароматичну таємницю, вивчаючи зразки мирта і безсмертника. Деякі з них датуються XIX століттям, а інші походять зі давньоєгипетського міста Фаюм, датовані приблизно I століттям до н. е. — 400 роком н. е.

Використовуючи складні наукові методи, команда виявила леткі органічні сполуки в цих стародавніх зразках.

Цікаво, що не лише запашні рослини витримують випробування часом у єгипетських гробницях. Археологи, відкривши гробницю Тутанхамона в 1922 році, натрапили на банку з медом.

Вони спробували речовину і виявили, що вона все ще має солодкий смак. Унікальні властивості меду — низький вміст води і кислий рН — захищають його від псування, зберігаючи смак протягом тисячоліть.

Нещодавно в гробниці давньоєгипетської цариці виявили сотні глечиків з вином, що чудово збереглися. Як повідомляється, в посудинах були присутні сліди 5 000-річного вина, хоча, ймовірно, з часом вони перетворилися на пил.

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Однак у Німеччині знайшли 1700-річну пляшку з рідким вином. Учені вважають, що його все ще можна пити, хоча, судячи із зовнішнього вигляду, воно не надто смачне.

Ці незвичні відкриття проливають світло на дивовижну стійкість речовин у стародавніх гробницях, пропонуючи уявлення про давні звичаї та практики. Дослідження розкриває стійку природу певних ароматів та їстівних продуктів, пропонуючи захопливий погляд на цивілізації далекого минулого та їхні ритуали, пов'язані з життям і смертю.

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