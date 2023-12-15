Чи можна навчити кішку приносити предмети: що ваші вихованці думають про "апорт"

Дослідники виявили, що наші пухнасті улюбленці цілком готові грати в "принеси", але тільки за певних умов.

Кішки й люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, за цей час ми багато чого дізналися про поведінку своїх улюбленців і їхній характер. Однак деякі моменти все ще невідомі науці. Наприклад, у новому дослідженні вчені спробували з'ясувати, чи можуть наші кішки грати в апорт, пише The Guardian.

Попри репутацію відсторонених і незалежних, дослідники виявили, що напрочуд багато котів насправді грають у "принеси". Щоправда, вчені також виявили, що наші вихованці готові це робити лише на своїх умовах.

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Нове дослідження було проведене командою з Університету Сассекса, у ньому взяли участь 924 власники 1154 кішок, які грають в апорт. За словами першого автора дослідження, докторанта психологічної школи Університету Сассекса Джемми Форман, вони з колегами хотіли краще зрозуміти поведінку тварин.

Загалом відомо, що кішки вкрай важко піддаються дресуванню та все ж науковці помітили, що їм подобається апорт, але за однієї умови. Насправді кішки диктують свої власні сеанси принесення.

Результати дослідження показали, що для 94% кішок хапання і принесення предмета виявилося інстинктивною поведінкою, а зовсім не заслугою власника або навичкою, переданою від іншої тварини. Фактично дослідження показує, що більшість кошенят освоїли гру в апорт ще бувши кошенятами або молодими кішками.

При цьому найпопулярнішими предметами, які приносили кішки, були іграшки, за ними йшли сферичні іграшки, а потім косметика. При цьому деякі тварини приносили лише один конкретний тип предметів, а також зверталися для гри до конкретної людини або були готові до гри лише в певний час.

За словами Форман, це дослідження стало ще одним доказом того, що кішки насправді роблять те, чого хочуть самі. У випадку з грою "принеси", вони готові грати лише тоді та з тим предметом і людиною, які самі вибрали.

Власники сказали, що кішки починали та закінчували ігри в апорт частіше, ніж їхні власники, і, як правило, грали в апорт частіше і протягом триваліших періодів часу, коли вони, а не їхні власники, ініціювали ігри.

Автори дослідження вважають, що така поведінка котів і "контроль ситуації", імовірно, може бути корисною для добробуту і стосунків із власниками. А тому вчені радять людям звертати увагу на те, чого хочуть їхні улюбленці та за можливості надавати це.

Раніше Фокус писав про те, що у кішок є близько 300 різних "облич", і одне з них спільне з людьми.