Повстали з попелу. 2000-річні дерева, "вбиті" лісовими пожежами, випустили нові бруньки

Три роки тому каліфорнійські секвої були знищені масштабними лісовими пожежами, проте сьогодні вчені помітили перші ознаки життя — нові бруньки.

У 2020 році потужна лісова пожежа охопила державний парк 2020 року Big Basin Redwood у Каліфорнії — унаслідок цього 2000-літні секвої, які є знаковими деревами штату, було знищено, і вчені припускали, що вони вмирають. Однак усе виявилося інакше, пише Live Science.

Через три роки вчені помітили щось незвичайне — крізь обгорілі останки тисячолітніх дерев почали проглядати крихітні паростки. Нові майже стали доказом того, що секвої насправді більш стійкі до лісових пожеж, ніж вважалося раніше. У новому дослідженні вчені з Університету Північної Аризони зосередилися на розумінні того, як тисячолітнім обвугленим секвоям вдалося пережити руйнівну пожежу і дати нові паростки.

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Дерева дихають за допомогою фотосинтезу, перетворюючи вуглекислий газ з атмосфери Землі. Отриману в результаті цього процесу енергію можна використовувати для росту, обміну речовин і розмноження, дерева також можуть зберігати її "на чорний день". У результаті ці запаси енергії в майбутньому можуть врятувати життя дереву: її можна використати в подібних ситуаціях, щоб витримати такі випробування, як пожежі та посухи, що знищують листя дерева, а значить, і його здатність до фотосинтезу.

У новому дослідженні вчені проаналізували паростки секвой і виявили, що дерева використовували дуже старі запаси вуглецю, віком близько 50-100 років. За словами автора дослідження, екофізіолога з Університету Аризони Дрю Пельтьє, це найстаріші спостереження про використання запасів вуглецю для чогось подібного.

Щоб встановити вік, використовуваного деревами вуглецю, вчені використовували форму радіовуглецевого датування. Вчені виявили, що запаси вуглецю в деревах включали суміш нового і старого вуглецю, захопленого десятки років тому. Припускаючи, що дерева швидше витрачають новий вуглець, вчені змогли оцінити вік запасів вуглецю, використовуваних паростками.

Далі вчені використовували моделювання, засноване на цьому припущенні, і виявили, що частина вуглецю, виявленого в нових бруньках, була фотосинтезована ще понад півстоліття тому. Зокрема виявилося, що нові пагони виросли з раніше "сплячих бруньок", які, ймовірно, сформувалися, коли дерева були ще молодими й були поховані глибоко в ямі згорілого дерева.

За словами вчених, діаметр гігантських секвой становить близько 5 метрів біля основи, а вік деяких із них сягає 2000 років. Простими словами, тканинам їхніх нових нирок також близько 2000 років. Команда зазначає, що до цього моменту вони не були впевнені, чи зможуть обвуглені секвої пережити наслідки масштабної пожежі. Особливо це питання хвилювало вчених, оскільки зі змінами клімату подібні екстремальні лісові пожежі, ймовірно, стануть більш агресивними й частими.

Однак нові дані свідчать про те, що секвої насправді більш стійкі до пожеж, ніж вважалося раніше. Крім дуже товстої кори та величезної висоти дерева, це лише одне з тих додаткових пристосувань, якими володіють дерева червоного дерева, що роблять їх надстійкими до вогню.

Тепер вчені планують продовжити роботу, щоб зрозуміти, як інші види дерев накопичують вуглець з часом і чи можуть вони також використовувати його, щоб врятуватися від екстремальних посушливих умов або лісових пожеж.

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