Смертельно небезпечне покриття тіла отруйних павуків: чому тарантули такі волохаті (фото)

Тарантули використовують своє "волосся" для виконання дуже різних завдань.

Відомо, що восьмиокі отруйні павуки під назвою тарантули вкриті "волоссям". Але більшість інших павуків не має такого насиченого покриву тіла. То чому ж тарантули такі волохаті? Про це пише Live Science.

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За словами Джерома Ровнера, колишнього заступника редактора американського видання Journal of Arachnology, на відміну від волосся людини, яке має обмежений функціонал, волосся тарантулів виконує багато різних функцій.

Вважається, що тарантули такі волохаті з кількох причин. Якщо шерсть ссавців складається з кератину, то волосся тарантулів або точніше щетина, складається з хітину. Ця речовина є похідним глюкози і становить також структуру екзоскелета павука.

Вважається, що тарантули такі волохаті з кількох причин Фото: Live Science

За допомогою деяких волосків своєї щетини, тарантули можуть відчувати запах, смак, також вони використовуються для дотику, також павуки вловлюють вібрації навколишнього світу. Такі чутливі волоски знаходяться в основному на лапах тарантула і на ротовому апараті. Відчуття, отримані павуком таким чином, передаються до сенсорних нервів, розміщених у "шкірі" тарантула.

Найчутливіші щетинки, які називаються трихоботріями, допомагають павуку вловлювати найдрібніші зміни в русі повітря. Таким чином тарантул може зловити здобич, що тікає, або правильно відреагувати на її поведінку.

Хімічно чутливі щетинки, що відповідають за запах і смак, також допомагають тарантулам знайти собі пару і таким чином продовжити свій рід. За словами Ровнера, якщо самець павука знаходить нору самки, то на цих особливих волосках з'являється статевий феромон, за допомогою якого самець і визначає відповідну пару. При цьому, за допомогою цих же чутливих щетинок, павуки можуть виявити хімічні речовини, які залишила потенційна здобич.

За допомогою деяких волосків своєї щетини, тарантули можуть відчувати запах, смак, також вони використовуються для дотику, також павуки вловлюють вібрації навколишнього світу. Фото: Live Science

Вчені виділяють ще три важливі функції щетинок тарантула:

Ці волоски допомагають холоднокровним тарантулам регулювати температуру свого тіла. Маючи таке густе волосяне покриття павуки залишаються активними в прохолодні ночі в тропічних лісах і пустелях;

Довгі щетинки тарантулів відштовхують воду і в такий спосіб павуки захищаються від затоплення потоком води, що раптово нахлинув;

Щетинки, розташовані на нижній частині лап тарантулів, липкі. Таким чином павуки можуть повзати по гладких вертикальних поверхнях. Також завдяки цим щетинкам на лапах тарантули можуть ловити здобич.

За словами Ровнера, багато тарантулів, що живуть у західній півкулі, мають на черевці до 1 млн смертельно небезпечних гострих волосків. Павуки використовують ці щетинки для захисту. Ці "колючки" можуть проникнути в шкіру та очі хижаків, через що з'являється сильне подразнення. Також павуки за сильної загрози за допомогою задніх лап можуть відокремити гострі щетинки, які перетворюються на жала і впиваються в хижаків ще сильніше. Таким чином хижак кидає тарантула, і павук може втекти.

При цьому укус тарантула для багатьох тварин є смертельним через отруту, але для людини він не становить сильної загрози. Хоча, якщо гострі щетинки павука потраплять в очі людини, то вона може осліпнути.

У тарантулів, які живуть у східній півкулі, на черевці немає колючих щетинок. Але вони мають сильнішу отруту, яка вражає хижаків. Якщо такий павук зустрічає хижака, то він займає особливу агресивну позицію перед тим як зробити інколи смертельний укус.

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