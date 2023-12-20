Вперше в історії Туреччини: вчені знайшли золоту пряжку ременя із зображенням кагана Гьоктюрків

У Казахстані дослідники виявили комплекс, який мав велике значення для тюркського світу. В ньому вчені знайшли артефакти, пов'язані з правителями Гьоктюрків.

У Казахстані команда дослідників під керівництвом професора Зайнолли Самашева виявила соціальний комплекс і нові артефакти, що датуються періодом Західних Гьоктюрків. Серед визначних знахідок — ремінна пряжка із зображенням обличчя кагана — вождя, що стало першою знахідкою такого роду в історії, пише Arkeonews.

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Розкопки проходили в курганній частині соціального комплексу "Елек-Сази", розташованого в Тарбагатайському районі Східно-Казахстанської області Казахстану. Під час археологічних досліджень, проведених з 2016 по 2018 рік, вчені виявили виявлено понад 300 курганів, які датуються IX століттям до нашої ери — VII століттям нашої ери. Центром цієї значної знахідки є відкриття меморіального культового комплексу Західнотюркського каганату.

Елек-Сази виділяється як найважливіше відкриття в доісламському тюркському мистецтві та археології. Це перший і єдиний меморіальний культовий комплекс Тюркського каганату, виявлений за межами Монголії досі.

Під час розкопок 2021 року на території кургану виявили особисті речі Тегіна, тобто місцевого правителя. Тегін належав до роду Гьоктюрків і мав завдання наглядати за провінцією Он-Ок від імені турецького кагана в Суябі. Що робить це відкриття справді важливим, так це те, що вперше в історії знайдено зображення кагана Гьоктюрків.

Під час розкопок 2021 року на території кургану виявили особисті речі Тегіна Фото: Arkeonews

Структура і форма комплексу дозволяють припустити, що він міг бути побудований за часів 2-ї держави Гьоктюрків. Професор Самашев виділив його значення, заявивши: "Цей комплекс має велике значення для тюркського світу з погляду архітектурного стилю, поховальних церемоній, знахідок і релігійного культу".

Особисті речі, знайдені в могилі, були предметами, покладеними під час церемонії поховання кагана, практики, що спостерігалася в поховальних церемоніях Гьоктюрків. Серед знайдених предметів — золота пластинчаста пряжка із зображенням кагана, який сидить на троні з короною на голові та келихом в руці. Професор Самашев додав, що цей орнамент є спадщиною тюркських народів.

Дві золоті пластини, ідентифіковані як пряжки до поясу, зображують кагана на троні зі слугами, що прислуговують йому. Носіння золотого пояса означало домінування в давньотурецьких державах.

Орнамент показує кагана в традиційному турецькому сидячому положенні, в короні, що нагадує трикутний німб, в оточенні подружок нареченої. Вважається, що квіти навколо трону — це квіти лотоса, які часто використовуються в буддійському мистецтві.

Професор Самашев датує пряжку пояса кінцем VIII століття, що узгоджується з інформацією про каганів того періоду. Власником пояса, ймовірно, був один з цих каганів, або ж власник комплексу міг бути пов'язаним з каганом, і подарувати його синові правителя як символ домінування.

Археологічні дослідження також проливають світло на архітектурний план меморіально-культового комплексу, що складається з храму, церемоніальної доріжки та додаткових споруд. У цьому ж комплексі виявили гранітну статую, що зображає кагана Гьоктюрків або Ябгу, який сидить, схрестивши ноги, і зараз вона зберігається в Національному музеї в Астані.

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