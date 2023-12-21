Програма Artemis. NASA вперше висадить на Місяць не американця: коли це станеться

Поки тільки не зрозуміло, яку саме країну представлятиме цей місячний астронавт.

20 грудня під час чергового засідання Національної космічної ради, головою якої є віцепрезидент США Камала Гарріс, вона заявила, що NASA висадить на Місяць першого не американця у відносно найближчому майбутньому, пише Space.

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За словами Гарріс, астронавт з іншої країни світу буде доставлений на поверхню Місяця вже до кінця 2020-х років. Коли саме це станеться точніше і яку країну представлятиме астронавт Гарріс не повідомила.

Основною цілісно місячної програми Artemis є встановлення постійної присутності людини на Місяці вже до кінця цього десятиліття. Тобто у відносно найближчому майбутньому на супутнику Землі мають побудувати першу базу, а на орбіті навколо Місяця має з'явитися невелика космічна станція Gateway. У рамках своєї місячної програми NASA співпрацює з Європейським космічним агентством (ЄКА), Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) і Канадським космічним агентством (CSA).

За словами Гарріс, астронавта з іншої країни світу буде доставлено на поверхню Місяця вже до кінця 2020-х років Фото: The White House

Перша місія цієї місячної програми Artemis 1 успішно завершилася наприкінці минулого року, коли космічний корабель Orion зміг облетіти Місяць і повернутися назад на Землю. Але на борту не було астронавтів. Екіпаж із трьох американців і одного канадця на цьому ж космічному кораблі має облетіти Місяць наприкінці 2024 року або 2025 року. Після цього NASA збирається здійснити першу з 1972 року посадку астронавтів на Місяць під час місії Artemis 3. Посадка має відбутися або наприкінці 2025 року, або 2026 року. Після цього будуть місії Artemis 4 і Artemis 5 у 2028 і 2029 роках відповідно. У межах цих місій астронавти також висадяться на Місяці.

Раніше цього року генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер говорив, що під час місій Artemis 4 і Artemis 5 на Місяці має висадитися по одному астронавту з Європи. Таким чином заява Гарріс не є якоюсь сенсацією. Проте її заява ще раз підтвердила, що нинішня місячна програма США відрізняється від відомої програми "Аполлон" тим, що вона націлена на міжнародне співробітництво у сфері освоєння Місяця.

Як уже писав Фокус, нещодавно NASA показало відеоролик, на якому видно, як космічний корабель Orion минулого року повертався на Землю. Зокрема, на кадрах видно вхід в атмосферу на величезній швидкості.

Також Фокус писав про те, як астронавти місії "Аполлон-8" 1968 року зробили найвідоміший знімок Землі з космосу. Пізніше це зображення стали називати фотографією століття.

Ще Фокус писав про те, що NASA продемонструвало зовнішній вигляд першої бази на Місяці. Планується, що її побудують уже в наступному десятилітті.