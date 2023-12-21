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Зміцнити тілом і розумом: заняття мистецтвом омолоджує наш організм, — учені

Ксенія Романова
Фото: Unsplash | Учені підкреслюють, що вид мистецтва, який приносить користь здоров'ю, варіюється від людини до людини

Нове дослідження виявило, що заняття різноманітними видами мистецтва, від малювання до відвідування концертів, позитивно впливає на наше здоров'я.

У нещодавньому дослідженні вчені зробили захоплююче відкриття про зв'язок між мистецтвом і самопочуттям, особливо з віком. У дослідженні взяли участь 2 843 дорослі людини, які народилися в період з 1946 по 1964 рік, які вивчали, як заняття мистецтвом впливають на психічне і фізичне здоров'я, пише Newsweek.

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Результати дослідження виявилися вельми показовими. Дорослі, які протягом року брали участь у будь-яких видах рекреаційної мистецької діяльності, мали більш міцне психічне та фізичне здоров'я порівняно з тими, хто не займався мистецтвом. Це поліпшення було відзначено навіть після врахування різних життєвих і демографічних чинників.

Що цікаво в цьому дослідженні, так це широке визначення поняття "заняття мистецтвом". Учасники не тільки створювали твори мистецтва; вони також відвідували такі заходи, як концерти та художні виставки, брали участь у майстер-класах і навіть працювали волонтерами в організаціях мистецтва. Таке розмаїття означає, що у сфері мистецтва знайдеться заняття для кожного.

Христина Девіс, провідна авторка дослідження, підкреслює, що вид мистецтва, який приносить користь здоров'ю, варіюється від людини до людини. Це може бути що завгодно: прослуховування музики, малювання, танці або навіть фотографія. Головне — займатися тими видами мистецтва, які приносять радість і розслаблення.

Особливо тішить той факт, що для отримання користі від цього дослідження не потрібно бути Мікеланджело чи Бетховеном. Незалежно від рівня майстерності, проста участь у заняттях мистецтвом може поліпшити ваше самопочуття. Це включає в себе відчуття щастя, задоволення, розслаблення і зв'язку з іншими людьми.

Це дослідження не тільки проливає світло на важливість мистецтва в нашому особистому житті, а й має практичне значення. Наприклад, включення більшої кількості заходів, заснованих на мистецтві, до будинків для літніх людей може значно підвищити якість життя літніх людей.

У перспективі дослідники хочуть визначити "оптимальну дозу мистецтва" для літніх людей. Хоча загальна рекомендація становить близько двох годин на тиждень, вона може варіюватися. Завдання полягає в тому, щоб знайти правильний баланс, який максимально поліпшить психічне і фізичне здоров'я.

Це дослідження говорить нам про те, що заняття мистецтвом — це не просто проведення часу, це зміцнення здоров'я, особливо з віком. Це заклик до того, щоб прийняти мистецтво в його різних формах не тільки заради творчості, а й заради нашого благополуччя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли повернути старіння назад. Вчені з Гарварду відкрили коктейлі хімічних речовин, здатних повернути старіння назад. Але інші вчені лають цю роботу за відсутність доказів у дослідженні.

Також Фокус писав про дієту, яка допоможе уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.