Зміцнити тілом і розумом: заняття мистецтвом омолоджує наш організм, — учені

Нове дослідження виявило, що заняття різноманітними видами мистецтва, від малювання до відвідування концертів, позитивно впливає на наше здоров'я.

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У нещодавньому дослідженні вчені зробили захоплююче відкриття про зв'язок між мистецтвом і самопочуттям, особливо з віком. У дослідженні взяли участь 2 843 дорослі людини, які народилися в період з 1946 по 1964 рік, які вивчали, як заняття мистецтвом впливають на психічне і фізичне здоров'я, пише Newsweek.

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Результати дослідження виявилися вельми показовими. Дорослі, які протягом року брали участь у будь-яких видах рекреаційної мистецької діяльності, мали більш міцне психічне та фізичне здоров'я порівняно з тими, хто не займався мистецтвом. Це поліпшення було відзначено навіть після врахування різних життєвих і демографічних чинників.

Що цікаво в цьому дослідженні, так це широке визначення поняття "заняття мистецтвом". Учасники не тільки створювали твори мистецтва; вони також відвідували такі заходи, як концерти та художні виставки, брали участь у майстер-класах і навіть працювали волонтерами в організаціях мистецтва. Таке розмаїття означає, що у сфері мистецтва знайдеться заняття для кожного.

Христина Девіс, провідна авторка дослідження, підкреслює, що вид мистецтва, який приносить користь здоров'ю, варіюється від людини до людини. Це може бути що завгодно: прослуховування музики, малювання, танці або навіть фотографія. Головне — займатися тими видами мистецтва, які приносять радість і розслаблення.

Особливо тішить той факт, що для отримання користі від цього дослідження не потрібно бути Мікеланджело чи Бетховеном. Незалежно від рівня майстерності, проста участь у заняттях мистецтвом може поліпшити ваше самопочуття. Це включає в себе відчуття щастя, задоволення, розслаблення і зв'язку з іншими людьми.

Це дослідження не тільки проливає світло на важливість мистецтва в нашому особистому житті, а й має практичне значення. Наприклад, включення більшої кількості заходів, заснованих на мистецтві, до будинків для літніх людей може значно підвищити якість життя літніх людей.

У перспективі дослідники хочуть визначити "оптимальну дозу мистецтва" для літніх людей. Хоча загальна рекомендація становить близько двох годин на тиждень, вона може варіюватися. Завдання полягає в тому, щоб знайти правильний баланс, який максимально поліпшить психічне і фізичне здоров'я.

Це дослідження говорить нам про те, що заняття мистецтвом — це не просто проведення часу, це зміцнення здоров'я, особливо з віком. Це заклик до того, щоб прийняти мистецтво в його різних формах не тільки заради творчості, а й заради нашого благополуччя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли повернути старіння назад. Вчені з Гарварду відкрили коктейлі хімічних речовин, здатних повернути старіння назад. Але інші вчені лають цю роботу за відсутність доказів у дослідженні.

Також Фокус писав про дієту, яка допоможе уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.