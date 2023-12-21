7 популярних продуктів, що зміцнюють нашу печінку: вчені склали список корисної їжі

Наша печінка є важливим органом, який піклується про нас щодня, але їй також потрібна турбота у вигляді правильного підбору продуктів, що зміцнюють її стан і наше здоров'я.

У суєті повсякденного життя легко не помітити тиху, копітку роботу справжнього невоспітого героя — нашої печінки. Цей працьовитий орган, що становить близько 2 % маси тіла дорослої людини, є вбудованим детоксикатором нашого організму, невпинно відфільтровуючи шкідливі речовини з крові, розщеплюючи токсини і беручи участь у всіх процесах — від обміну речовин до імунної функції. Але і їй потрібна турбота, яка проявляється у вигляді правильного харчування, корисного для цього нашого органу, пише Health.

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Цікаво, що те, що ми їмо, відіграє ключову роль у підтримці цього життєво важливого органа у відмінній формі. Вживання в їжу певних продуктів може не тільки запобігти таким захворюванням печінки, як неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), а й забезпечити її оптимальне функціонування.

Ось деякі з найкращих продуктів для здоров'я печінки та запобігання її захворюванням:

Фрукти та овочі. Природні фрукти та овочі, включно з ягодами, листовою зеленню і хрестоцвітими, багаті корисними для печінки поживними речовинами: клітковиною, вітамінами, мінералами і рослинними сполуками. Вони допомагають зменшити накопичення жиру в печінці та запобігти пошкодженням печінки, пов'язаним із запаленням.

Природні фрукти та овочі, включно з ягодами, листовою зеленню і хрестоцвітими, багаті корисними для печінки поживними речовинами: клітковиною, вітамінами, мінералами і рослинними сполуками. Вони допомагають зменшити накопичення жиру в печінці та запобігти пошкодженням печінки, пов'язаним із запаленням. Імбир. Цей пряний корінь, відомий своїм характерним ароматом, має протизапальні та антиоксидантні властивості, які сприяють здоров'ю печінки. Регулярне вживання імбиру, як показало дослідження 2020 року, може значно знизити рівень маркерів запалення і показники захворювань печінки.

Цей пряний корінь, відомий своїм характерним ароматом, має протизапальні та антиоксидантні властивості, які сприяють здоров'ю печінки. Регулярне вживання імбиру, як показало дослідження 2020 року, може значно знизити рівень маркерів запалення і показники захворювань печінки. Часник. Часник не тільки відлякує вампірів: у ньому містяться такі речовини, як аліцин, що мають антиоксидантну дію. Регулярне вживання часнику пов'язане з поліпшенням здоров'я печінки і зниженням ризику розвитку раку печінки.

Часник не тільки відлякує вампірів: у ньому містяться такі речовини, як аліцин, що мають антиоксидантну дію. Регулярне вживання часнику пов'язане з поліпшенням здоров'я печінки і зниженням ризику розвитку раку печінки. Насіння чіа і льону. Це крихітне насіння містить величезну кількість клітковини, корисної для людей із захворюваннями печінки. Дослідження засвідчили, що насіння чіа і льону допомагає знизити маркери захворювань печінки і навіть захищає від раку печінки.

Це крихітне насіння містить величезну кількість клітковини, корисної для людей із захворюваннями печінки. Дослідження засвідчили, що насіння чіа і льону допомагає знизити маркери захворювань печінки і навіть захищає від раку печінки. Оливкова олія. Оливкова олія, що є основним продуктом середземноморської дієти і містить мононенасичені жири та антиоксиданти, допомагає зменшити накопичення жиру в печінці та знизити ризик серцевих захворювань у людей із захворюваннями печінки.

Оливкова олія, що є основним продуктом середземноморської дієти і містить мононенасичені жири та антиоксиданти, допомагає зменшити накопичення жиру в печінці та знизити ризик серцевих захворювань у людей із захворюваннями печінки. Морепродукти. Багаті на протизапальні жири та антиоксиданти морепродукти можуть допомогти зменшити кількість жиру в печінці та захистити від таких захворювань, як НАЖХП і рак печінки.

Багаті на протизапальні жири та антиоксиданти морепродукти можуть допомогти зменшити кількість жиру в печінці та захистити від таких захворювань, як НАЖХП і рак печінки. Кава, чай, какао, бобові, горіхи та насіння. Ці продукти і напої багаті на поживні та фітохімічні речовини, корисні для здоров'я печінки. Вони пов'язані зі зниженням ризику розвитку захворювань печінки, включно з раком печінки.

Однак для здоров'я печінки важливо не тільки те, що їсти, а й уникати деяких продуктів і напоїв. Високе споживання цукру, червоного та переробленого м'яса, надмірно перероблених продуктів і надмірної кількості алкоголю може завдати шкоди печінці, тому його слід звести до мінімуму.

Включити ці корисні для печінки продукти у свій раціон дуже просто, до того ж вони можуть бути дуже смачними. Подумайте про салати зі свіжих овочів із заправкою з оливкової олії, закуски з фруктів або овочів з хумусом, вечері з морепродуктів і потягування чорної кави або зеленого чаю.

Крім дієти, ключове значення має ведення здорового способу життя. Скидання зайвого жиру, регулярні фізичні вправи, відмова від паління і вживання наркотиків, а також відповідальне ставлення до приймання ліків і добавок — ось основні заходи щодо захисту печінки.

Підсумовуючи, можна сказати, що печінка — тихий, але важливий гравець у нашому здоров'ї, що заслуговує на нашу турботу та увагу. Збалансована дієта, багата на певні корисні продукти, у поєднанні зі здоровим способом життя може суттєво підтримати здоров'я печінки та загальне самопочуття.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.