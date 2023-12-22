Археологи знайшли місто Чан'ань віком 3 тисячі років, що згадується в поезії VIII століття (фото)

У Китаї вчені знайшли залишки стародавнього міста Чан'ань віком понад 3 000 років. Окрім руїн, виявили численні артефакти, які розкривають історію цього міста.

У місті Нанкін, Китай, археологи відкрили захопливу частину історії: стародавнє місто Чан'ань, згадуване в "Баладі про Чан'ань" поета Лі Бо. Це відкриття дозволяє зазирнути в минуле, що налічує понад 3 000 років, пише Heritage Daily.

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Лі Бо, відомий китайський поет VIII століття, написав "Баладу про Чан'ань" за часів правління імператора Сюань-цзуна. Поема розповідає історію кохання, хроніку життя молодої нареченої, яка виходить заміж у чотирнадцять років. Лі Бо заглиблюється в її емоційну подорож, досліджуючи її думки та реакції, коли вона дорослішає, досягає п'ятнадцяти років.

Оповідь розгортається після від'їзду чоловіка, який залишає дівчину наодинці з глибокою самотністю та відчуттям безглуздості життя. Вірш завершується на меланхолійній ноті, передаючи тугу самотньої дівчини, яка з нетерпінням чекає на повернення чоловіка.

Знахідки археологічної команди не можуть не вражати. Фундаменти стін, круглі траншеї для оборони міста, колодязі, печі та жертовна яма — розкопки дають відчутний зв'язок з давнім минулим міста.

Розкопки також виявили скарбницю артефактів, що проливають світло на повсякденне життя мешканців Чан'аню Фото: xhby

Ван Вей, президент Китайської ради археології, зазначає: "Датування знахідки вказує на те, що їй близько 3100 років, що робить її визначною археологічною знахідкою для Нанкіна у 2023 році".

Розкопки також виявили скарбницю артефактів, що проливають світло на повсякденне життя мешканців Чан'аню. Серед знахідок — керамічні вироби, прикрашені трикутним орнаментом, посуд дін, що використовувався як ритуальний посуд для їжі, свинячі кістки, а також 10 000 різних об'єктів, що пропонують нове розуміння культури Чан'аню.

Що робить це відкриття особливо важливим, так це поєднання літератури та археології. Вірші Лі Бо, колись обмежені сферою поезії, тепер знаходять відчутний зв'язок зі стародавнім містом, яке він увічнив.

Це рідкісний випадок, коли межі між мистецтвом і реальністю розмиваються, забезпечуючи глибше розуміння культурного гобелена Нанкіна.

Віднайдені артефакти та споруди забезпечують відчутний зв'язок з минулою епохою, дозволяючи нам оцінити повсякденне життя та ритуали мешканців Чан'аню. Заглиблюючись у минуле, ми не лише розгадуємо таємниці стародавніх цивілізацій, але й отримуємо цінну інформацію, яка резонує з нашим сьогоденням.

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