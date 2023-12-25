Пожвавлення мертвого мозку та інопланетні моря: найкращі світлини National Geographic 2023 року

Наш світ сповнений дивовижних і рідкісних явищ, які прагнуть закарбувати тисячі фотографів по всьому світу, найкращі знімки яких нещодавно опублікувало національне географічне товариство.

У сфері фотографії терпіння — це не просто чеснота, це необхідність. Цього року у випуску National Geographic "Фотографії року" це прекрасно показано: на 29 знімках зображені найкращі моменти, від природи до технологій. Уже на самій обкладинці зображений смугастий морський крейт і це свідчення самовідданості фотографа Кілії Юйань. Провівши ціле занурення разом із морським змієм, Юйань досяг тріумфу, коли змій піднявся в повітря серед освітлених сонцем вод, зробивши простий, але глибокий знімок на тлі синього моря, пише Popular Science.

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У центрі уваги — серія зачаровуючих знімків, які наближають нас до передових рубежів досліджень і глибокої краси світу природи та технологій. Кожна фотографія розповідає історію про витривалість, інновації та невтомну цікавість, що рухає нами в прагненні зрозуміти нашу планету і не тільки.

Кропіткий процес виготовлення оптичного скла Фото: National Geographic/Christopher Payne

Виготовлення оптичного скла в Chiba Kogaku: робітники вправно розбирають глиняний горщик, у якому міститься серцевина з оптичного скла — найважливішого компонента для виготовлення дзеркал висотних телескопів, демонструючи точність у створенні інструментів для спостереження за космосом.

Апарат готується до відправки в безкраї простори космосу вже наступного року Фото: National Geographic/Chris Gunn

Хитромудрі "мізки" Europa Clipper: технік прискіпливо оглядає складні системи космічного апарату NASA Europa Clipper — свідоцтво людської інженерії, спрямованої на розкриття таємниць крижаної оболонки і підповерхневого океану Європи — супутника Юпітера.

Наш світ таїть у собі безліч жахливих і водночас прекрасних місць Фото: National Geographic/Carsten Peter

Занурення в глибини Лаго-Верде: команда під керівництвом Валентини Маріані занурюється в темні й токсичні води Лаго-Верде, пропонуючи поглянути на екстремальні екосистеми, які можуть зрівнятися з хімічним складом інопланетних морів, і демонструючи сміливість людських досліджень.

Наука з кожним днем працює над тим, щоб продовжувати наше життя і зміцнювати наше здоров'я Фото: National Geographic/Max Aguilera-Hellweg

Пожвавлення тканин мозку в Єлі: дослідники з Єльського університету розробляють метод пожвавлення тканин мозку, що помер, за допомогою спеціальної суміші ліків і переносників кисню, розширюючи межі нейронауки і нашого розуміння складних мереж мозку.

Надзвичайно красивий і крихкий підводний світ перебуває на межі спустошення у зв'язку зі змінами клімату Фото: National Geographic/Alexander Semenov

Величний занепад медузи "Левова грива": морський біолог закарбував неземну красу медузи з левовою гривою на останній стадії життя, представивши пронизливий момент природної грації та трансформації в арктичних морях.

Зафіксування подібних рідкісних і захопливих моментів вимагає неймовірного терпіння і професіоналізму Фото: National Geographic/Jaime Rojo

Захід сонця серед метеликів-монархів: фотографія метеликів-монархів, що скупчилися в пошуках тепла в заповіднику Ель-Росаріо, зроблена в неробочий час, пропонує рідкісний, безтурботний погляд на тендітну рівновагу природи і красу колективного виживання.

Кожне зображення та історія в цій колекції не лише демонструють майстерність і терпіння фотографів, а й відображають безперервне прагнення людства до пізнання та краси світу, що нас оточує. Ці світлини — не просто закарбовані моменти, це запрошення дивуватися, досліджувати й поважати наш складний та унікальний світ, що щодня оточує нас.

Раніше Фокус писав про найкращі кадри диких тварин 2023 року. Премія журналу About Photo Awards 2023 вручалася 25 фотографам з 11 країн світу. Володарем головного призу став індійський фотограф Томас Віджаян.

Також Фокус писав про найчіткіший знімок Місяця, зібраний з 280 000 фотографій. Фотограф Ендрю Маккарті провів дві години, фотографуючи Місяць біля свого будинку в штаті Арізона, США. У результаті тепер можна побачити всі особливості місячної поверхні.