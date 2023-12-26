Загадка Сатурна. У кільцях планети є загадкові "спиці": точно невідомо, що це (фото)

NASA показало нову фотографію кілець Сатурна, зроблену космічним телескопом Габбл. Тут видно незрозумілі поки що темні кільцеві "спиці".

Вчені з NASA показали новий знімок Сатурна і його кілець, який зробив космічний телескоп Габбл у жовтні цього року. Але найголовніше, що обсерваторії вдалося зафіксувати унікальну особливість у кільцях газового гіганта — темні плями, які називають "спицями", пише Space.

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Якщо уважно подивитись на товсту білу внутрішню смугу кілець Сатурна, то можна побачити загадкові темні плями, над причиною виникнення яких науковці ламають голову досі. Ці таємничі темні структури, розмір яких можна порівняти з розміром Землі, обертаються разом із кільцями і називаються "спиці". Але досі ніхто точно не може сказати, що це насправді таке.

Загадкові "спиці" можна побачити лише протягом двох або трьох обертів навколо газового гіганта, а потім вони зникають. Тому виявити їх було дуже складно.

Вчені з NASA показали новий знімок Сатурна і його кілець, який зробив космічний телескоп Габбл у жовтні цього року. Але найголовніше, що обсерваторії вдалося зафіксувати унікальну особливість у кільцях газового гіганта — темні плями, які називають "спицями" Фото: NASA

Уперше про це явище астрономи дізналися після того, як повз Сатурн пролетів космічний апарат "Вояджер-2" 1981 року. Наступного разу це явище спостерігав апарат "Кассіні" 14 років тому. За допомогою телескопа Габбл вчені вивчають атмосферу Сатурна і зміни погоди на планеті, а тому їм вдалося побачити темні плями в кільцях газового гіганта вже вдруге цього року.

Поки що головна теорія, яка пояснює появу "спиць" у кільцях Сатурна, говорить про те, що ці явища виникають через взаємодію сильного магнітного поля планети і сонячного вітру, тобто потоку сонячних частинок. Ці темні плями в кільцях, як припускає теорія, є скоріше за все скупченням частинок пилу. Але точно поки що ніхто не знає, що це насправді.

Як показало минуле спостереження за Сатурном, яке вчені проводили за допомогою телескопа Хаббл, поява "спиць" має сезонний характер. Кожна з чотирьох пір року на Сатурні триває приблизно 7 років. Найімовірніше ці темні структури з'являються ближче до настання рівнодення на Сатурні, найближче з яких настане в травні 2025 року.

За словами вчених з NASA, загадкові темні плями протягом найближчих півтора року з'являтимуться частіше і матимуть набагато виразніший вигляд. Вчені вважають, що нахил осі Сатурна в точці рівнодення сприяє такому розміщенню планети та її кілець, що сонячні вітри сильніше стикаються з магнітним полем Сатурна. Таким чином темні плями стають більш явними.

Щоб точно розгадати таємницю кільцевих "спиць" Сатурна, потрібні додаткові спостереження. Вчені сподіваються, що нові фотографії телескопа Габбл допоможуть прояснити ситуацію з цими таємничими явищами.

Як уже писав Фокус, японський "Місячний снайпер" вийшов на орбіту Місяця і ця місія має надважливе значення для подальшого дослідження й освоєння супутника Землі. У разі успішної посадки на Місяці модуля SLIM вчені зможуть довести, що можна приземлятися на поверхні нашого супутника в точно визначеному місці.

Також Фокус писав про те, яким чином може відбутися перша пілотована місія на найбільший супутник Сатурна — Титан. Цей світ має величезне значення для вчених, адже тут може існувати життя, а також на Титані можна заснувати колонію.