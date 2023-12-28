Безжалісний різник: учені знайшли того, хто обезголовлював дитинчат тюленів на пляжах (фото)

Розслідування дослідників тривало майже 7 років, але зрештою їм вдалося виявити вбивцю — злочинець здивував учених.

З 2016 року на узбережжі Каліфорнії орудував невідомий серійний убивця, який обезголовлює дитинчат тюленів. Вчені щорічно знаходили десятки обезголовлених тіл тварин на пляжі, але так і не могли зрозуміти, хто відповідальний за ці злочини, пише Daily Mail.

Спочатку дослідники побоювалися, що відповідальність за ці злочини несе якась людина, проте порізи були нерівними та не точними, як якби їх було завдано ножем. У результаті вчені взялися розслідувати цей злочин: на узбережжі в північному регіоні штату було встановлено спеціальні фотопастки, а вчені почали вичікувати, сподіваючись, що вбивця потрапить у поле зору камери.

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Знадобилося майже 7 років, але, на щастя, вченим все ж вдалося знайти "різника", і його особистість вельми здивувала вчених. На кадрах видно, як койот тягне мляве тіло теляти тюленя в кадр камери, а потім відгризає йому голову. Це відео стало підтвердженням того, що тварини ласують тюленями в деяких окремих регіонах по всій Каліфорнії.

Зазначимо, що фотопастки, розставлені на узбережжі, є частиною дослідження аспіранта Каліфорнійського університету в Санта-Крусі Френкі Джерраті у співпраці з координатором з викидання на мілину в Центрі морських наук Нойо в окрузі Мендосіно Сарою Граймс.

Відповідального за масові вбивства тюленів знайшли через 7 років Фото: YouTube

Автори дослідження зазначають, що поки що не можуть опублікувати відео з койотом, оскільки воно проходить додаткові дослідження, проте вчені обіцяють поділитися відео трохи пізніше. За словами Граймс, те, що вони з колегами побачили на кадрах, "було жахливо".

За словами вчених, койоти та тюлені існують в одному і тому ж середовищі існування, проте більш ранні дослідження вже показали, що чотириногі хижаки цілком здатні полювати на морських мешканців. Тепер автори дослідження вважають, що койоти відповідальні за всі обезголовлювання на чотирьох ділянках уздовж північного узбережжя Каліфорнії. Утім, команда зазначає, що знадобляться додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чому койоти харчуються тільки головами морських мешканців і залишають тіло на пляжі.

Уперше тіло обезголовленого дитинчати тюленя було виявлено на каліфорнійському пляжі 2016 року. Тоді місцевий житель, який виявив тіло тварини, розповів, що на тілі не було порізів, проте голову тюленя нібито було видалено "хірургічно". У результаті виникли різні теорії: одна припускала, що вбивство людини могло бути скоєно людиною, друга — що вона стала жертвою корабельного гвинта. На щастя, через 7 років вченим все ж вдалося знайти справжнього вбивцю.

Раніше Фокус писав про те, що унікальний новий вид тюленів тисячоліттями переховувався в Арктиці.