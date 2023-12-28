Вібрує в шлунку: розроблено таблетку для тих, хто постійно хоче їсти

Нова розробка вчених пропонує альтернативу лікам з побічними ефектами і суворій дієті, знижуючи споживання їжі на 40%.

Під час останніх розробок інженери Массачусетського технологічного інституту представили вібруючу капсулу як новий підхід до врегулювання ваги. Розробка, що отримала назву "вібраційний кишковий біоелектронний стимулятор", або просто VIBES, може стати переломним моментом для тих, хто хоче контролювати свій апетит без побічних ефектів сучасних препаратів для зниження ваги, пише Fox Business.

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Ця капсула, що нагадує велику вітамінну таблетку, містить крихітний моторчик, який починає вібрувати, потрапляючи до шлунка. Вібрація впливає на рецептори розтягування шлунка — по суті, датчики, що сигналізують мозку про те, що шлунок повний. Під час випробувань на свинях було помічено, що введення капсули за 20 хвилин до їжі стимулює гормони, пов'язані з ситістю, що призводить до значного скорочення споживання їжі приблизно на 40%.

Наукова основа VIBES полягає в здатності імітувати природні сигнали шлунка про ситість, що передаються в мозок, що може стати простим і менш нав'язливим рішенням для контролю ваги. Поточний прототип розрахований на вібрацію протягом 30 хвилин після потрапляння в шлунок. Подальші вдосконалення можуть дати змогу капсулі залишатися в шлунку протягом тривалого часу, при цьому керувати нею можна буде за допомогою бездротового зв'язку.

Під час випробувань на тваринах капсули благополучно проходили через травний тракт протягом чотирьох-п'яти днів, не спричиняючи непрохідності, перфорації або будь-яких інших шкідливих наслідків. Такий профіль безпеки відкриває шлях до майбутніх клінічних випробувань на людях.

У міру просування дослідження команда має намір збільшити масштаби виробництва VIBES, що може відкрити шлях до швидких клінічних випробувань на людях і, в кінцевому рахунку, до нового інструменту в боротьбі з ожирінням. Це відбувається в той час, коли багато хто шукає альтернативу таким популярним препаратам для зниження ваги, як оземпік, веговi і мунджаро, які, незважаючи на свою ефективність, часто використовуються не за призначенням і можуть мати серйозні побічні ефекти.

Керівник дослідження Шрія Шрінівасан, нині доцент кафедри біоінженерії Гарвардського університету, вважає, що VIBES — це потенційний щоденний препарат, що приймається перед їжею, який допоможе контролювати апетит і управляти вагою. Завдяки своєму новому підходу і багатообіцяючим раннім результатам, VIBES є новим рубежем у рішеннях з контролю ваги, прагнучи запропонувати нефармакологічний варіант, що мінімізує побічні ефекти, для тих, хто прагне контролювати свій апетит і ефективно управляти своєю вагою.

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