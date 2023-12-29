Ідеальна чашка кави: названо секретний інгредієнт, який змінить усе

Дослідники назвали продукт, який необхідно додати, щоб значно вдосконалити смак кави.

Безліч людей по всьому світу вважають за краще починати свій ранок з чашечки ароматної кави. Століттями люди вигадують все нові способи обсмажування зерен і заварювання, щоб відшукати ідеал і максимально розкрити смак напою, пише Science Alert.

Тепер учені вважають, що нарешті змогли розкрити секрет ідеальної чашки кави — для її створення потрібна всього одна додаткова дія. Автори дослідження запевняють, що додавання невеликої кількості води в кавові зерна безпосередньо перед їх подрібненням може стати секретом отримання напою з найкращим смаком.

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За словами співавтора дослідження, хіміка за матеріалами з Університету Орегона Крістофера Хендона, уся хитрість цього способу зводиться до зменшення кількості статичної електрики, що виробляється під час подрібнення цільних кавових зерен. Без додавання води цей процес призводить до їхнього злипання і засмічення кавомолки, створюючи велику кількість відходів і безладу.

За словами команди, насправді любителі кави вже давно обприскують їх перед тим як подрібнювати. Тепер учені нарешті змогли підтвердити, що цей метод дійсно працює. За словами Хендона, волога, чи то залишкова в зернах всередині обсмаженої кави, чи то зовнішня, визначає кількість заряду, що утворюється під час помелу.

До слова, це не перша робота хіміка, зосереджена на каві. У більш ранніх дослідженнях він із колегами вже виявив, що заморожування кавових зерен насправді покращує смак. Далі вони зосередилися на розумінні того, які сорти кави мають тенденцію злипатися і чому, а також як саме це впливає на заварювання.

У новому дослідженні вчені порівняли кілька кавових зерен, обсмажених у лабораторії. Усі вони різнилися за походженням, часом обсмажування і вмістом вологи. Крім того, вчені також виміряли статичну електрику в кожній партії після помелу, а також розмір частинок свіжомеленої кави й смак звареного напою.

Вчені провели експеримент і виявили, що більша частина статичної електрики в меленій каві виникає через порушення зерен, а зовсім не через тертя між ними. Команда також виявила, що більш сухе і темне обсмажування, використане в експериментах команди, виробляло більше електростатичних зарядів, ніж легше обсмажування, зі співвідношенням заряду до маси, аналогічним частинкам у вулканічних шлейфах і грозових хмарах. Передбачається, що це пов'язано з тим, що зерна темного обсмажування більш крихкі, ніж злегка обсмажені, оскільки останні зберігають більше вологи.

Автори дослідження також змочили зерна і виявили, що додавання води безпосередньо перед подрібненням призводить до того, що кава виходить міцнішою та ароматнішою. Науковці радять додавати близько 20 мікролітрів води на 1 грам кави або близько 0,5 мілілітра води на звичайну порцію еспресо — це допоможе поліпшити її смак і аромат.

Раніше Фокус писав про те, що вчені викрили чудодійні властивості ранкової кави.