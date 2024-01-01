Диво природи: як гігантський пуголовок "стискається" в крихітну жабу (фото)

Дослідники розповіли, як парадоксальним жабам вдається змінювати розміри тіла, зменшуючись приблизно втричі в дорослому житті.

Наша планета — це домівка для неймовірної кількості істот, до того ж деякі з них настільки незвичайні, що не перестають дивувати вчених. Наприклад, парадоксальні жаби сповнені сюрпризів — своє життя вони починають як гігантські пуголовки, але в міру дорослішання перетворюються на крихітних жаб утричі менших за їхні початкові розміри, пише Live Science.

Представники цього дивовижного виду парадоксальних жаб (Pseudis paradoxa), також відомих як жаби, що зменшуються, трапляються лише на півночі Південної Америки та в Таїланді. Ці істоти привернули особливу увагу вчених тим, що дорослі особини зазвичай утричі менші за пуголовків, якими вони були раніше.

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За словами вчених, великий пуголовок може досягати близько 22 сантиметрів завдовжки, тоді як розміри дорослої особини навряд чи перевищують 8 сантиметрів. Відомо, що інші представники виду Pseudis також демонструють подібну незвичну зміну розміру, проте парадоксальні жаби — це рекордсмени за довжиною пуголовків.

Результати дослідження свідчать про те, що темпи росту пуголовків аналогічні темпам росту інших видів, проте особливість полягає в тому, що вони продовжують рости та розвиватися далі. Фактично до моменту, коли пуголовки зазнають метаморфоз у дорослих особин, самці вже здатні виробляти сперму та є "зрілими". Водночас яйця у самок у цей момент перебувають на стадії розвитку, що зазвичай в інших видів відбувається на стадії життєвого циклу молодої жаби.

Ілюстрація парадоксальної жаби на стадії пуголовка, намальована Річардом Полідором Ноддером у 1700-х роках Фото: Getty Images

Ще одне дослідження, проведене вченими, показало, що до моменту перетворення на жабу пуголовки, по суті, уже перебувають на просунутій стадії формування або завершують його. Дослідники також зазначають, що гігантські розміри пуголовка багато в чому обумовлені їхніми довгими хвостами: до перетворення на дорослу особину довжину їхньої морди можна порівняти з довжиною дорослої особини.

Зазначимо, що більшість інших видів жаб проходять інший шлях: вони починають своє життя як крихітні пуголовки, які ростуть і з часом перетворюються на дорослих більших жаб. Але оскільки пуголовки парадоксальної жаби ростуть довше, ніж інші види, і розвиваються під час метаморфозу, доросла особина далі майже не росте. Простими словами, під час метаморфозу пуголовок втрачає свій особливо довгий хвіст, унаслідок чого жаби "стискаються".

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