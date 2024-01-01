Живі викопні тварини: істоти, які зараз мають такий самий вигляд, як і мільйони років тому (фото)
Від латимерії до таргана — ці живі викопні істоти не сильно змінилися за сотні мільйонів років.
Живими викопними тваринами називають види, які не сильно змінилися протягом мільйонів років еволюції і дуже схожі на своїх давніх предків. Анатомічно ці види, як правило, мають не сильно змінений вигляд, хоча генетично вони постійно розвиваються. Видання Live Science представило кілька з таких живих викопних істот, які живуть зараз на Землі та не сильно змінилися за сотні мільйонів років.
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Латимерія
Латимерія належить до загону целакантоподібних і є глибоководною стародавньою костистоподібною рибою, що мешкає біля берегів Африки й Індонезії. Вперше целікантоподібні з'явилися приблизно 400 млн років, і вважалося, що вони вимерли 66 млн років тому. Але 1939 року вчені виявили представника цього загону, тобто латимерію біля берегів Південної Африки. Ці риби можуть вирости до 2 метрів у довжину та набрати вагу до 90 кг. Учені вважають, що ці істоти можуть жити до 100 років.
Мечохвіст
Мечохвости вперше з'явилися понад 300 млн років тому. За цей час вид не сильно змінився. Хоча мечохвости дуже схожі на доісторичних крабів, вони тісніше пов'язані з павуками та скорпіонами.
У цих істот дуже міцний екзоскелет, вони мають 10 лап, що дають змогу переміщатися по дну океану, й одну пару лап, необхідну для переміщення їжі до рота. Їхня кров містить білок на основі міді й стає синьою під впливом кисню.
Акула-гоблін
Це рідкісний вид глибоководних риб, які вперше з'явилися 125 млн років тому, і зараз вони мешкають у Тихому, Атлантичному й Індійському океанах.
Акула-гоблін має кілька унікальних пристосувань, які роблять її смертоносним хижаком, наприклад, довгу пласку морду, яка має особливі рецептори, що дозволяють відчувати акулі електричні поля своєї здобичі. Акула-гоблін має довгі гострі зуби та висуває щелепу вперед, коли ловить здобич.
Акула-гоблін може вирости до 4 метрів у довжину та набрати вагу до 210 кг. Ця акула рухається у воді повільніше, ніж інші види акул.
Качкодзьоб
Качкодзьоб — це водоплавний ссавець, який уперше з'явився понад 110 млн років тому. Як показали дослідження, генетичний код качкодзьоба складається із суміші ссавців, птахів і рептилій.
Наутилус
Наутилуси — це головоногі молюски, які з'явилися вперше понад 500 млн років тому. Наутилуси мешкають у західній частині Тихого й Індійського океанів.
Комодський варан
Ці стародавні отруйні ящірки з'явилися приблизно 100 млн років тому та зараз мешкають на групі Малих Зондських островів Індонезії, включно з островом Комодо. Це найбільша ящірка у світі, і вона може вирости до 3 метрів у довжину й важити до 150 кг. За один прийом їжі хижак може з'їсти до 80% своєї ваги.
Таргани
Таргани належать до одного з найстаріших загонів комах Blattodea, до якого входять таргани й терміти. Вважається, що вони з'явилися понад 300 млн років тому. В усьому світі виявлено приблизно 4000 видів тарганів, і вони схожі на своїх давніх родичів.
Як уже писав Фокус, акула вперше заново відростила спинний плавник. Дослідники вперше в історії описали процес регенерації спинного плавця в шовковистої акули — раніше нічого подібного вчені не фіксували.