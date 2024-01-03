Термоядерна енергія. Штучне Сонце в Південній Кореї модернізували: чому це важливо

Вчені модернізували термоядерний реактор KSTAR і тепер він може довше підтримувати плазму температурою 100 млн градусів Цельсія.

Фізики з Південної Кореї встановили в термоядерному реакторі типу токамак під назвою KSTAR новий відхилювач, який дає змогу штучному Сонцю довше підтримувати найвищу температуру плазми, що перевищує 100 млн градусів Цельсія, пише Gizmodo.

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Токамак KSTAR, який є тороїдальною установкою для створення термоядерного синтезу, не просто так називають штучним Сонцем. У цій установці створюється така сама термоядерна реакція, яка відбувається в ядрі Сонця. Завдяки цьому процесу наша зірка існує.

У результаті термоядерного синтезу, коли відбувається об'єднання, а не поділ ядер атомів, виділяється величезна кількість енергії. Саме цю термоядерну енергію, яка може забезпечити всю планету, намагаються отримати фізики всього світу у великій кількості. Але проблема в тому, що на створення термоядерної реакції йде надто багато енергії, ніж фізики отримують унаслідок експериментів.

Токамак KSTAR, який є тороїдальною установкою для створення термоядерного синтезу, не просто так називають штучним Сонцем. У цій установці створюється така сама термоядерна реакція, яка відбувається в ядрі Сонця. Завдяки цьому процесу наша зірка існує Фото: Forbes

Хоча деякі досягнення в цьому плані вже є. Наприклад, наприкінці 2022 року фізики зі США змогли вперше отримати більше енергії в результаті термоядерного синтезу, ніж витратили на його запуск, як уже писав Фокус. Ще однією важливою віхою на шляху до отримання термоядерної енергії став запуск найбільшого у світі термоядерного реактора в Японії, як уже писав Фокус.

Щодо термоядерного реактора KSTAR, то, як і в інших токамаках, вчені створюють термоядерний синтез за допомогою плазми, нагрітої до понад 100 млн градусів Цельсія, яка перебуває під високим тиском.

Щодо термоядерного реактора KSTAR, то, як і в інших токамаках, вчені створюють термоядерний синтез за допомогою плазми, нагрітої до понад 100 млн градусів Цельсія, яка перебуває під найвищим тиском. Фото: Антарктида

У цьому токамаку раніше було розміщено вуглецевий відхилювач, тобто компонент, розташований у нижній частині реактора, що сприяє управлінню викидів відпрацьованих газів з установки. Відхилювач звернений до гарячої плазми і приймає на себе весь основний тягар тепла внутрішньої поверхні.

Але тепер вчені встановили вольфрамовий відхилювач, тому що вольфрам має вищу температуру плавлення, ніж вуглець, і збільшує межу теплового потоку реактора вдвічі.

Поки що реактор KSTAR здатний працювати з плазмою протягом приблизно 30 секунд, але вчені кажуть, що після модернізації він зможе працювати з дуже гарячою плазмою протягом 300 секунд.

Хоча деякі експерти вважають, що отримання безмежної чистої термоядерної енергії в потрібній кількості чекати ще довго, все ж експерименти з термоядерним синтезом тривають. Науковці вважають, що в найближчі десятиліття вони зможуть отримати надійне джерело енергії з нульовим викидом забруднювальних речовин.

Що стосується Сонця, то як уже писав Фокус, нещодавно на зірці сталося найпотужніше виверження в поточному сонячному циклі. На Сонці виник неймовірно потужний спалах класу Х5, разом із корою в космос вирвався потік плазми, який вдарив у Землю.