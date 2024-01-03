Не таке зелене, як здається: у чому проблема біопалива

Вчений із Сінгапуру вважає, що не потрібно обманювати себе приставкою "біо", а необхідно визнати потенціал і недоліки біопалива.

Нещодавня 28-а Конференція ООН зі зміни клімату (COP28) завершилася знаковою угодою, спрямованою на відмову від викопного палива. Одна зі стратегій включає в себе зобов'язання скоротити авіаційні викиди на 5% до 2030 року за рахунок використання більш чистих джерел енергії, таких як паливо природного походження. Біопаливо є однією з багатообіцяючих екологічно чистих альтернатив звичайному викопному паливу. Але Келвін Лоу з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) вважає, що незважаючи на безліч переваг, зростання виробництва біопалива пов'язане з багатьма проблемами. Про це вчений написав у статті для видання CNA.

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Біопаливо — це енергія, отримана з органічних матеріалів, таких як рослинні олії та тваринні жири. Це паливо призначене для заправки літаків, кораблів і наземного транспорту.

Біопаливо не таке зелене, як здається

Біопаливо є більш екологічним родичем традиційного викопного палива через його поновлювану природу та нижчі викиди вуглецю. Тобто це зелене, чистіше паливо. Але Келвін Лоу вважає, що біопаливо не таке зелене, як здається.

По-перше, біопаливо зазвичай має нижчі викиди вуглецю, оскільки вуглекислий газ, що виділяється біопаливом під час спалювання, частково компенсується вуглекислим газом, який поглинають рослини в процесі їхнього росту.

Але процес виробництва біопалива не відбувається повністю без шкідливих викидів. Але не всі види біопалива однакові: деякі з них екологічніші або ефективніші, ніж інші, залежно від їхнього джерела та способу виробництва. У деяких випадках процес виробництва біопалива може призвести до викидів більшої кількості парникових газів, ніж при виробництві викопного палива.

По-друге, виникає питання масштабованості. Нині у світі щорічно виробляється близько 600 млн літрів екологічно чистого авіаційного палива (різновиди біопалива).

Міжнародна асоціація повітряного транспорту має намір збільшити цей показник до 17,5 млрд літрів на рік до 2030 року. Це величезне збільшення на 2800 % за 7 років, і все це заради досягнення лише 5-відсоткового скорочення авіаційних викидів.

Досягнення такої амбітної мети потребуватиме значних інвестицій в інфраструктуру, крім посадки більшої кількості дерев і сільськогосподарських культур. Також потрібні нові технології, щоб зробити революцію у виробництві біопалива.

Нині у світі щорічно виробляється близько 600 млн літрів екологічно чистого авіаційного палива Фото: CNA

Проблеми через виробництво біопалива

Проте самі масштаби запланованого зростання лякають, навіть за наявності економічних стимулів і політичної підтримки, вважає Лоу. Адже не можна випускати з уваги екологічні проблеми, пов'язані з виробництвом біопалива. Наприклад, за останнє десятиліття для виробництва біопалива використовували територію розміром з Нідерланди, тільки в Європі, де вирощували різні культури, такі як соя.

За словами Лоу, збільшення екологічно чистого виробництва авіаційного палива у 28 разів порівняно з нинішнім обсягом виробництва без поновлення наявних технологій виробництва біопалива призведе до ще більшої вирубки лісів і надзвичайних темпів знищення біорізноманіття.

"Можливо, найважливішою проблемою з усіх є грошові витрати. Біопаливо коштує дорожче, іноді вдвічі дорожче, ніж звичайне паливо. Чи готові споживачі платити за більш екологічне паливо за рахунок, можливо, більш дорогих продуктів?", — задається питанням Лоу.

Виробництво біопалива включає в себе посів сільськогосподарських культур для використання їх як палива, що безпосередньо конкурує з використанням сільськогосподарських земель, які використовуються для вирощування їжі. Збільшення посівів рослин, необхідних для створення біопалива, може призвести до зростання цін на продукти харчування. Таким чином, прагнення до чистішої енергії може ненавмисно обтяжити сімейні бюджети.

Оманлива приставка "біо"

На конференції COP28 країни пообіцяли різко збільшити виробництво біопалива до 2030 року. Але ще невідомо, чи залишаться країни вірними своїм обіцянкам і чи реалізують плани щодо відмови від викопного палива.

"Біопаливо може сяяти як маяк чистішої енергії, але воно є лише частиною набагато більшої головоломки сталого розвитку. Подорожуючи цією складною територією, ми маємо зважати на крихкий баланс екологічних, економічних та етичних чинників. Ми не можемо очікувати, що біопаливо стане єдиною краплею дощу, яка за одну ніч заповнить порожнє озеро. Давайте не будемо обманювати себе приставкою "біо", а чітко усвідомлюватимемо потенціал і недоліки біопалива", — каже Лоу.

Як уже писав Фокус, вчені використовували недопиту каву для створення біодизеля.