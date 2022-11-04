Несподіване відкриття: вчені використали недопиту каву для створення біодизеля

Чашечка натуральної кави здатна не тільки скрасити ранкову рутину, а й принести користь планеті.

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Більшість з нас починають свій день з чашечки ароматної натуральної кави, проте мало хто замислюється, що робити із залишками гущі. Кавову гущу вже давно використовують у б'ютііндустрії як добавку до різних скрабів і масок, проте вчені знайшли ще одне несподіване застосування залишкам ранкової кави, пише The fish site.

Дослідження показують, що щодня випивається приблизно 98 мільйонів чашок кави, і це лише у Великій Британії. Важко уявити, скільки кави на день випиває все населення планети. Як правило, кавову гущу після ранкового ритуалу викидають у відро з харчовими відходами, звідки вона потрапляє на звалище або спалюється. Проте вчені з'ясували, що кавова гуща може стати чудовим джерелом енергії.

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Доктор Весна Найданович та його колега Джіавей Ванг британського Астонського університету займалися тим, що вирощували водорості, які потім були перероблені на пальне. Учені використовували кавову гущу як "корм" для мікроводоростей (Chlorella vulgaris sp.) і з'ясували, що вона може стати відмінним джерелом поживних речовин.

Унаслідок учені змогли створити досконале біодизельне паливо, що забезпечує мінімальні викиди та відмінну продуктивність двигуна. Дослідники також зазначають, що їх ноу-хау повністю відповідає вимогам США та Європи.

[ + – ] Мікроводорослі Chlorella vulgaris Фото: микроводоросли

У своїх ранніх дослідженнях учені вирощували водорості на пінополіуретані та нейлоні, проте ці матеріали не містять поживних речовин, а тому мікроводорості були потрібні "підживлення". Дещо пізніше вчені з'ясували, що водорості здатні рости на кавовій гущі, якої в достатку у світі й вона містить усі необхідні поживні речовини, тобто не потрібно ніяких "підживлень".

Дослідники також з'ясували, що витримування водоростей на світлі приблизно 20 годин на день, а потім переміщення їх у темряву ще на 4 години, дає можливість отримати біодизель найвищої якості.

За словами провідного автора дослідження доктора Найдановича, їм із колегами вдалося здійснити прорив у системі культивування мікроводоростей. Учені вважають, що їх біодизель з мікроводоростей, вирощених на кавовій гущі, може стати сировиною майбутнього.

Ба більше, дослідники припускають, що використання їх ноу-хау дозволить скоротити вирубування пальм, які необхідні для виробництва біопалива.

Раніше Фокус писав про те, що під поверхнею Землі виявлено криницю безмежної чистої енергії.