Люди можуть розпізнати настрій курки лише за її кудкудаканням: що виявили вчені

Дослідники вважають, що ми цілком здатні визначити, схвильовані чи незадоволені курчата, лише почувши їхній голос.

Чи то муркотіння кішки, чи виляння хвостом собаки, деякі тварини здатні висловлювати свої емоції очевидними способами, які можуть розпізнати люди. Тепер учені вважають, що на це здатні й кури, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені записали звуки, що видавали курчата, які почули звуковий сигнал і отримали винагороду, а потім ті, хто почув звуковий сигнал, але не був винагороджений ласощами. Далі вчені відібрали 200 реципієнтів і попросили їх прослухати кудкудакання курей і класифікувати його: учасникам опитування необхідно було визначити, чи є птахи задоволеними або незадоволеними, а також наскільки оцінити наскільки вони схвильовані.

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Результати аналізу свідчать про те, що понад дві третини реципієнтів, коло 69%, насправді змогли правильно трактувати звуки курей. Автори дослідження виявили, що в очікуванні винагороди птахи, як правило, видають два типи кудкудакання: заклик до їжі та швидке кудкудакання. Водночас в експерименті без винагороди кури видавали два інші типи звуків: "скиглення" і "гакел".

Команда зазначає, що заклики до їжі та швидке кудкудакання були коротшими, водночас скиглення не було однорідним: високочастотні крики та гакелі звучали більш різко. Цікавим виявилося те, що люди, які взаємодіють із курми постійно, на жаль, не мали жодних переваг у розпізнаванні звуків.

Автори дослідження зі Школи ветеринарних наук Університету Квінсленду вважають, що здатність розпізнавання емоційного забарвлення кудкудакання птахів справді допоможе поліпшити добробут курей, що вирощуються на фермі. Посилаючись на результати, вчені запевняють, що більшість людей на Землі цілком здатні розпізнати забарвлення кудкудакання птахів.

Учені планують продовжити роботу, щоб у майбутньому виявити додаткові маркери, які б могли вказати на внутрішній стан курей на фермі. Таким чином, на думку авторів дослідження, можна контролювати рівень добробуту в системах птахівництва.

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