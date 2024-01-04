До 60 калорій за кожну 1 тис. кроків: учені розповіли, як худнути під час ходьби

За словами лікарів, ходьба може стати не просто ефективним інструментом втрати ваги, що працює на фоні, а й значно зміцнити наше здоров'я.

Коли мова заходить про втрату жиру, ходьба може виявитися тим самим неоспіваним героєм, якого ми не помічаємо, але який присутній у нашому житті щодня і допомагає нам у досягненні наших цілей. Вона доступна, легка і, на думку багатьох фітнес-експертів, неймовірно ефективна, якщо все робити правильно, пише BOXROX.

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Кінезіолог Джеремі Етьє розповів скільки кроків ви маєте робити щодня, щоб скинути зайві кілограми. Часто пропонується магічне число — 10 000 кроків. Але воно не є універсальним. Тут відіграють роль такі чинники, як ваша поточна вага, дієта та рівень фізичної підготовки. Для середньої людини вагою близько 81,5 кг неспішна прогулянка може спалити до 60 калорій на 1 000 кроків. Це означає, що, просто збільшивши кількість щоденних кроків з 6 000 до 8 000, ви зможете щомісяця втрачати по пів кілограма жиру. А якщо довести цей показник до 10 000 кроків, це число зросте до близько 0,9 кг на місяць, втрачених тільки завдяки ходьбі.

Ходьба — це низькоінтенсивне стабільне тренування, м'яка альтернатива високоінтенсивним тренуванням, таким як біг. Хоча ви можете не відчувати, що працюєте напружено, ви все одно спалюєте калорії, і, що важливіше, насамперед спалюєте жир. Це надійний спосіб контролювати свою вагу і поліпшити загальний стан здоров'я.

Однак справа не тільки в кроках. Тип споживаних вами калорій, ваш загальний раціон і поєднання ходьби із силовими тренуваннями та правильним харчуванням — ось ключові компоненти ефективної втрати ваги. Розглядайте ходьбу як доповнення до ширшої стратегії, що включає збалансовану дієту та інші види фізичних вправ.

Крім зниження ваги, ходьба дає безліч інших переваг для здоров'я. Вона підвищує настрій, допомагає серцево-судинній системі, покращує щільність кісток і багато іншого. Тож навіть якщо втрата ваги не є вашою головною метою, щоденні прогулянки можуть значно поліпшити ваше загальне самопочуття.

Однак пам'ятайте, що цілі ходьби та фізичних вправ повинні відповідати вашим особливостям, і за необхідності проконсультуйтеся з медичним працівником, щоб отримати рекомендації відповідно до рівня вашого здоров'я та фізичної підготовки. Неважливо, чи почнете ви з 8 000 кроків і рухатиметеся вгору, чи навіть націлитеся на 20 000 кроків для агресивнішої втрати жиру, ходьба — це простий, але ефективний інструмент, який доступний практично кожному.

Раніше Фокус писав про те, чому ж так важко ходити по піску. З одного боку, ходьба або біг по піску вимагає більше енергії, але з іншого боку таким чином можна допомогти своєму організму відновитися після травм.

Також Фокус писав про те, який суглоб дав людині перевагу перед мавпами. Ходьба і біг на двох ногах, це подвиг, що відрізняє нас від наших найближчих родичів — мавп. Цілком можливо, він завдячує своїм походженням пружинистому склепінню людської стопи.