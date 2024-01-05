Спиці як у колесі. Телескоп Хаббл помітив щось дивне в кільцях Сатурна (фото)

Що ближче Сатурн до рівнодення, то більше стає в його кільцях дивних темних утворень, які отримали назву "спиці".

Ще на початку 80-х років 20 століття космічний апарат "Вояджер-2" пролетів повз Сатурн і зробив серію унікальних знімків планети з роздільною здатністю, з якою раніше ніколи не бачили цей газовий гігант. Завдяки цим зображенням вчені отримали краще уявлення про кільця Сатурна. Також "Вояджер-2" уперше виявив у кільцях загадкові темні плями, що отримали назву "спиці". У жовтні минулого року космічний телескоп Хаббл спрямував свій погляд на Сатурн і також зробив унікальні знімки цих дивних структур, які досі не дають спокою вченим, пише IFLScience.

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Після фотографій дивних темних плям у кільцях Сатурна, зроблених апаратом "Вояджер-2", їх також спостерігав зонд "Кассіні" у 2009 році. Щодо телескопа Габбл, то спостереження в жовтні за незвичайними "спицями" було вже другим протягом минулого року. Річ у тім, що вчені використовували обсерваторію для спостереження за погодою на газовому гіганті.

Науковці з NASA кажуть, що темні плями в кільцях Сатурна не є постійним явищем і залишаються там протягом двох або трьох обертів навколо планети. На фотографіях Габбла "спиці" здаються не такими й великими, але з огляду на розмір Сатурна та його кілець, це враження є оманливим. Вчені вважають, що розмір цих явищ може бути більшим, ніж діаметр Землі (12 742 км).

Учені з NASA кажуть, що темні плями в кільцях Сатурна не є постійним явищем і залишаються там упродовж двох або трьох обертів навколо планети Фото: NASA

Як показали спостереження, частота появи "спиць" спиць змінюється залежно від тривалості пір року на Сатурні і найчастіше темні плями виникають влітку. Вчені кажуть, що чим ближче до рівнодення на Сатурні, тим більше з'являтиметься темних плям у його кільцях. Тобто їх ставатиме дедалі більше протягом наступних кількох років.

Як показали спостереження, частота появи "спиць" спиць змінюється залежно від тривалості пір року на Сатурні і найчастіше темні плями виникають влітку. Фото: NASA

За слова астрономів, причиною появи темних "спиць" у кільцях Сатурна є взаємодія сонячних частинок із сильним магнітним полем газового гіганта. Повний оберт навколо Сонця Сатурн робить за 29,4 земних року, тобто один рік тут триває майже 30 земних років.

Ця планета має майже такий самий нахил осі, як і Земля, тому на Сатурні на відповідних сторонах планети зима і літо тривають довго — приблизно 7 земних років. Основна теорія походження темних плям полягає в тому, що коли кільця більше нахилені до Сонця, то сонячні частинки сильніше б'ють по магнітному полю планети і це призводить до появи більшої кількості "спиць".

Учені досі достеменно не знають, як саме відбувається формування темних особливостей у кільцях Сатурна. Вважається, що, можливо, саме взаємодія потоків сонячних частинок і магнітного поля газового гіганта створюють електростатичні частинки льоду або пилу, що ширяють над кільцями, які й формують загадкові темні плями.

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