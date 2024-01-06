Перший політ Vulcan: до запуску в космос готується прямий конкурент компанії SpaceX

Новітня ракета вже перебуває на стартовому майданчику, готова продемонструвати світу передові технології космічної галузі, а також вивести в космос нові військові та комерційні супутники.

Після десяти років розробок і випробувань компанія United Launch Alliance (ULA) представила свою ракету Vulcan, що височіє на 61,6 метра і знаменує собою значний прогрес у галузі космічних технологій. Зібрана на космодромі на мисі Канаверал, ця ракета покликана замінити застарілі ракети-носії Атлас і Дельта, забезпечуючи поліпшені характеристики під час польоту і використовуючи передові технології, пише Ars Technica.

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Виїзд Vulcan на стартовий майданчик свідчить про готовність до першого польоту, запланованого на 45 хвилин. ULA, спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, прагне продемонструвати свої можливості на тлі жорсткої конкуренції, зокрема від компанії SpaceX. Конструкція ракети, орієнтована на економічну ефективність і чудову функціональність, викликала значний інтерес: ще до першого запуску було заброньовано понад 70 місій. Серед них — замовлення від американських військових і компанії Amazon для її широкосмугової мережі "Проект Kuiper".

Проєкт Kuiper — це ініціатива компанії зі створення великого угруповання низькоорбітальних супутників, призначених для забезпечення глобального високошвидкісного доступу в інтернет. Мета проєкту — підвищити доступність інтернету в необслуговуваних і малообслуговуваних населених пунктах по всьому світу.

Оснащений двома двигунами BE-4 на метановому паливі від Blue Origin, Vulcan є свідченням сучасного інженерного мистецтва. Ці двигуни, що пройшли всебічні випробування на землі, очікують свого першого польоту. Розгінний блок ракети Centaur V, що є еволюцією однодвигунового розгінного блоку Atlas V, втілює в собі багаторічний досвід і вдосконалення.

Незважаючи на минулі невдачі, такі як вибух під час наземних випробувань розгінного блоку, суворий процес кваліфікації та велике моделювання, що проводяться командою, спрямовані на забезпечення успішного запуску. Ракета Vulcan, спочатку розроблена, як повністю витратна, в майбутньому піддасться модернізації, щоб повторно використовувати її двигуни, що відповідає прагненню галузі до екологічності.

Майбутні запуски, якщо вони будуть успішними, відкриють для ULA шлях до доставки корисних навантажень, призначених для забезпечення національної безпеки, і ознаменують собою нову главу в освоєнні космосу і супутникових технологіях. Своїм першим запуском Vulcan не тільки уособлює майбутні амбіції ULA, а й знаменує собою поворотний момент у комерційних космічних перегонах, обіцяючи всьому світові розширення космічних горизонтів, а також збільшення надійності та ефективності на довгі роки вперед.

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Раніше Фокус писав про плани NASA запустити космічний корабель на ядерному двигуні. У рамках нового проекту пройде випробування нової революційної технології, яка потенційно дозволить значно скоротити час польоту на Червону планету.